Luna in quadratura con Plutone: situazione di tensione e di conflitto tra le nostre emozioni e il nostro bisogno di cambiamento

Fenomeni Astrologici

3 Settembre 2023

La Luna è il simbolo delle nostre emozioni, dei nostri bisogni e della nostra sensibilità. Plutone è il pianeta della trasformazione, del potere e della rigenerazione. Quando questi due corpi celesti formano un aspetto di quadratura, cioè un angolo di 90 gradi, si crea una situazione di tensione e di conflitto tra le nostre emozioni e il nostro bisogno di cambiamento.

Questo transito può manifestarsi in vari modi, a seconda del nostro tema natale e delle circostanze della nostra vita. Tuttavia, alcuni temi comuni sono:

Una forte carica emotiva che può sfociare in esplosioni di rabbia, gelosia, paura o frustrazione. Potremmo sentirci sopraffatti dalle nostre emozioni e reagire in modo impulsivo o violento, senza pensare alle conseguenze.

Una sfida al nostro senso di sicurezza e di controllo. Potremmo dover affrontare delle situazioni che ci mettono alla prova, che ci costringono a cambiare o che ci fanno sentire vulnerabili. Potremmo avere a che fare con persone autoritarie, manipolative o oppressive, che cercano di imporre la loro volontà o di sfruttare le nostre debolezze.

Una crisi nelle relazioni personali o professionali. Potremmo entrare in conflitto con il nostro partner, i nostri familiari, i nostri colleghi o i nostri superiori. Potresti scoprire dei segreti, delle bugie o dei tradimenti che minano la nostra fiducia. Potremmo anche avere delle difficoltà economiche o legali legate a finanze condivise, eredità o tasse.

Come possiamo gestire al meglio questo transito? Ecco alcuni consigli:

Riconoscere e accettare le nostre emozioni, senza negarle o reprimerle. Cerchiamo di capire cosa ci fanno provare e cosa ci vogliono dire. Usiamo la nostra intuizione e la nostra capacità di auto-analisi per scoprire quali sono le cause profonde dei nostri sentimenti.

Esprimere le nostre emozioni in modo costruttivo, senza ferire noi stessi o gli altri. Cerchiamo di comunicare con chiarezza e onestà, senza accusare o giudicare. Usiamo il dialogo e la mediazione per risolvere i conflitti, senza ricorrere alla violenza o alla manipolazione.

Trasformare le nostre emozioni in energia positiva, senza lasciarci sopraffare. Cerchiamo di canalizzare la nostra passione e la nostra determinazione in attività creative, artistiche o spirituali. Usiamo il nostro potere personale per realizzare i nostri obiettivi e per migliorare noi stessi.



Questo transito può essere un’opportunità di crescita personale e di rinnovamento emotivo, se lo sappiamo affrontare con consapevolezza e responsabilità. Non lasciamoci intimidire dalle sfide che ci presenta, ma usiamole come stimoli per evolvere e per scoprire nuovi aspetti di noi stessi.

