Luna in Sagittario Quadrata a Nettuno in Pesci: Un Viaggio tra Sogno e Realtà

11 Settembre 2024

Il 12 settembre 2024, alle ore 02:19, si verificherà un transito astrologico di grande impatto: la Luna in Sagittario formerà una quadratura con Nettuno in Pesci. Questo evento astrale mette in tensione due forze molto diverse, creando un’atmosfera onirica e confusa che potrebbe influenzare la nostra percezione della realtà. La Luna, simbolo delle emozioni e degli istinti, e Nettuno, pianeta dei sogni, dell’intuizione e dell’illusione, si scontrano, portando con sé una serie di effetti che vanno dall’ipersensibilità alla tendenza all’autoinganno.

Disposizione Onirica e Confusione Emotiva

Durante questo transito, potreste sentirvi come in una sorta di limbo tra sogno e realtà. La vostra mente potrebbe vagare tra pensieri velleitari, e sarà facile lasciarsi trasportare da fantasie e illusioni. Nettuno in Pesci amplifica il desiderio di evasione, mentre la Luna in Sagittario cerca avventura e libertà. Questo scontro può però condurre a uno squilibrio emotivo, rendendoci più vulnerabili agli autoinganni e alle distorsioni della realtà.

Se vi sentite particolarmente passivi o distratti, è importante riconoscere che questa è una manifestazione naturale del transito. L’indebolimento della vita istintuale ci porta ad avere meno fiducia nei nostri sentimenti più profondi, e potremmo trovare difficile prendere decisioni chiare e razionali. In questo momento, è meglio non forzare risposte immediate o azioni decisive, ma piuttosto osservare e lasciar fluire le emozioni.

Iper-sensibilità e Nervosismo

La quadratura tra la Luna e Nettuno può accentuare la nostra sensibilità, portando a reazioni emotive più intense e a una maggiore fragilità nervosa. Potremmo essere più suscettibili all’ambiente circostante, assorbendo le energie degli altri in modo più acuto. È un periodo in cui piccole frustrazioni o critiche possono sembrare più grandi di quanto realmente siano, innescando stati di nervosismo o ansia.

Disturbi del sonno, come incubi vividi, sono un altro effetto comune di questo transito. Nettuno è legato al mondo onirico, e sotto la sua influenza potremmo trovarci intrappolati in sogni angoscianti o confusi. Proprio per questo, è consigliabile evitare di guardare film dell’orrore o consumare contenuti inquietanti, che potrebbero amplificare queste tendenze e disturbare ulteriormente il sonno.

Autoinganno e Pensieri Velleitari

Uno degli effetti più ingannevoli di questo transito è la tendenza all’autoinganno. Sotto l’influenza di Nettuno, potremmo vedere il mondo attraverso una lente distorta, credendo a illusioni che non hanno basi concrete. Le nostre speranze e desideri possono essere idealizzati al punto da farci perdere il contatto con la realtà. Questa inclinazione può portare a decisioni sbagliate, basate più su desideri irrealistici che su fatti concreti.

È importante mantenere un certo grado di autoconsapevolezza durante questo transito, facendo attenzione a non cadere vittime delle nostre stesse fantasie. Prendetevi il tempo per riflettere attentamente su qualsiasi decisione, soprattutto quelle che riguardano il cuore e la vita emotiva. Mantenere i piedi per terra sarà la sfida principale, ma sarà essenziale per evitare di seguire sogni irrealizzabili che potrebbero sfumare rapidamente.

Come affrontare il transito

Per navigare al meglio questo periodo di confusione e ipersensibilità, potrebbe essere utile dedicare tempo a pratiche che promuovono la calma e la centratura interiore. Attività come la meditazione, lo yoga o semplicemente il contatto con la natura possono aiutarvi a rimanere ancorati alla realtà e a gestire meglio l’influenza nebulosa di Nettuno. Evitate di prendere decisioni importanti e fate attenzione a ciò che vi circonda: cercate di non essere troppo fiduciosi nei confronti di chi potrebbe non avere buone intenzioni.

Questo transito rappresenta anche un’opportunità per esplorare la vostra creatività e intuizione. Se vi sentite ispirati, questo è un buon momento per dedicarsi a progetti artistici o attività che vi permettano di esprimere le vostre emozioni più profonde. Lasciate che l’influenza di Nettuno vi guidi in un viaggio interiore, ma mantenete sempre una certa lucidità, per evitare di perdervi nelle nebbie della fantasia.

In conclusione Il transito della Luna in Sagittario in quadratura con Nettuno in Pesci è un momento delicato, che ci invita a esplorare i nostri sogni e le nostre emozioni più profonde, ma allo stesso tempo ci mette in guardia contro l’autoinganno e la confusione. La chiave per attraversare questo transito con successo è mantenere l’equilibrio tra l’intuizione e la realtà, evitando decisioni affrettate e cercando di rimanere ancorati al presente. Con un po’ di pazienza e autoconsapevolezza, potrete superare questa fase nebulosa e uscirne con una maggiore comprensione di voi stessi.

