Home

Rubriche

Oroscopo

Luna in Scorpione (11 marzo 2023) passione e sensualità, la notte si accende di emozioni forti

Oroscopo

10 Marzo 2023

Luna in Scorpione (11 marzo 2023) passione e sensualità, la notte si accende di emozioni forti

10 marzo 2023 – Luna in Scorpione (11 marzo 2023) passione e sensualità, la notte si accende di emozioni forti

Luna in Scorpione (ore 01.06): la carica esplosiva dell’astro notturno che ci infonde passione e sensualità, ma anche un pizzico di vendetta e litigiosità. La notte si accende di emozioni forti, che ci spingono ad esplorare nuovi territori e a cedere alla tentazione dell’impulsività. Ma attenzione, non lasciamoci trasportare troppo dalla passione: la Luna in Scorpione può rendere anche vendicativi, e in queste notti di luna piena è bene tenere a bada gli istinti più selvaggi.

Non temete i cambiamenti, perché sotto la luce della Luna in Scorpione ci sentiamo più forti e coraggiosi che mai. È il momento giusto per abbracciare nuove sfide e abbandonare le vecchie abitudini. Siamo pronti a sperimentare, ad esplorare il nostro lato oscuro, a dare spazio alla nostra passione più intensa. Ma non dimentichiamo di tenere sempre un occhio attento sulla nostra anima: la Luna in Scorpione è un astro potente, che può trasformarsi in una lama affilata se non la rispettiamo come si deve.

In questa notte di luna, lasciamoci coinvolgere dalle emozioni, ma cerchiamo di mantenere sempre il controllo. Siamo pronti a tutto, ma con la giusta dose di attenzione e consapevolezza, possiamo gestire ogni situazione al meglio. Lasciamoci trasportare dalla magia della Luna in Scorpione, ma non dimentichiamo mai chi siamo e dove vogliamo andare.

#luna #scorpione #emozioni #sensuale #oroscopo #astri #astrologia #lunainscorpione11marzo2023 #fenomeniastrologici

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin