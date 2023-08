Home

24 Agosto 2023

24 agosto 2023 – Luna in Scorpione in quadratura con Saturno in Acquario: cosa significa e come affrontarla

La Luna in Scorpione quadrata a Saturno in Acquario è un aspetto astrologico che si verifica quando la Luna e Saturno si trovano a 90 gradi di distanza tra loro nel cielo. Questo aspetto indica una tensione tra le nostre emozioni e le nostre responsabilità, tra il nostro bisogno di trasformazione e il nostro senso del dovere. Come possiamo gestire questa sfida e trarne il meglio?

La Luna rappresenta il nostro lato più intimo, sensibile e istintivo. Riflette il nostro modo di reagire agli stimoli esterni, di esprimere le nostre emozioni e di relazionarci con gli altri. La Luna cambia segno ogni due o tre giorni, seguendo il ciclo lunare di 28 giorni. Ogni segno zodiacale ha delle caratteristiche proprie che influenzano la Luna e, di conseguenza, noi.

La Luna in Scorpione ci rende focosi e dal temperamento forte . Tendiamo ad essere irrequieti e superficiali durante questi giorni. La Luna in Scorpione è un buon momento per approfondire la nostra istruzione e per occuparci degli ideali più alti della vita. Siamo attratti dai misteri, dal paranormale e dall’occulto. Vogliamo scoprire i segreti degli altri e i nostri. Siamo curiosi, investigativi e intuitivi.

Saturno rappresenta il nostro lato più maturo, serio e disciplinato. Riflette il nostro modo di affrontare le sfide, di assumerci le nostre responsabilità e di rispettare le regole. Saturno cambia segno ogni due o tre anni, seguendo il ciclo saturniano di 29 anni. Ogni segno zodiacale ha delle caratteristiche proprie che influenzano Saturno e, di conseguenza, noi.

Saturno in Acquario ci rende innovativi e visionari . Tendiamo ad essere originali e indipendenti durante questi anni. Saturno in Acquario è un buon momento per realizzare i nostri progetti più ambiziosi e per contribuire al progresso della società. Siamo attratti dalle novità, dalla tecnologia e dalla scienza. Vogliamo cambiare il mondo e il futuro. Siamo razionali, inventivi e umanitari.

La Luna in Scorpione quadrata a Saturno in Acquario è un aspetto astrologico che si verifica quando la Luna e Saturno si trovano a 90 gradi di distanza tra loro nel cielo. Questo aspetto indica una tensione tra le nostre emozioni e le nostre responsabilità, tra il nostro bisogno di trasformazione e il nostro senso del dovere.

La Luna in Scorpione quadrata a Saturno in Acquario ci mette alla prova e ci fa sentire frustrati, limitati o oppressi. Potremmo avere difficoltà a gestire i nostri sentimenti, che possono essere troppo intensi o troppo repressi. Potremmo avere problemi con le autorità, le leggi o le convenzioni sociali, che possono sembrarci troppo rigide o troppo ingiuste. Potremmo avere conflitti con le persone che amiamo, che possono sembrarci troppo fredde o troppo distanti.

Come possiamo gestire questa sfida e trarne il meglio? Ecco alcuni consigli:

Essere consapevoli delle nostre emozioni e dei nostri bisogni . Non negare o ignorare i nostri sentimenti, ma nemmeno lasciarci sopraffare da essi. Cercare di esprimerli in modo sano e costruttivo, senza ferire noi stessi o gli altri.

Essere flessibili e aperti al cambiamento . Non ostinarsi a seguire vecchie abitudini o schemi mentali, ma nemmeno ribellarsi a ogni costo alle regole o alle tradizioni. Cercare di adattarsi alle nuove situazioni, senza perdere la nostra identità o i nostri valori.

Essere responsabili e rispettosi . Non trascurare le nostre responsabilità o i nostri impegni, ma nemmeno imporre la nostra volontà o il nostro punto di vista agli altri. Cercare di collaborare con le persone che ci circondano, senza rinunciare alla nostra libertà o alla nostra creatività.

La Luna in Scorpione quadrata a Saturno in Acquario è un aspetto astrologico che ci offre l’opportunità di crescere, maturare e trasformarci. Dobbiamo solo essere pronti ad affrontare le difficoltà con coraggio e determinazione, e a sfruttare le potenzialità con saggezza e visione.

