23 Agosto 2023

Luna in Scorpione in sestile a Marte in Vergine: attratti dai misteri, dal paranormale e dall’occulto

24 agosrto 2023 – Luna in Scorpione in sestile a Marte in Vergine: cosa significa e come approfittarne

La Luna rappresenta il nostro lato più intimo, sensibile e istintivo. Riflette il nostro modo di reagire agli stimoli esterni, di esprimere le nostre emozioni e di relazionarci con gli altri. La Luna cambia segno ogni due o tre giorni, seguendo il ciclo lunare di 28 giorni. Ogni segno zodiacale ha delle caratteristiche proprie che influenzano la Luna e, di conseguenza, noi.

La Luna in Scorpione ci rende focosi e dal temperamento forte . Tendiamo ad essere irrequieti e superficiali durante questi giorni. La Luna in Scorpione è un buon momento per approfondire la nostra istruzione e per occuparci degli ideali più alti della vita. Siamo attratti dai misteri, dal paranormale e dall’occulto. Vogliamo scoprire i segreti degli altri e i nostri. Siamo curiosi, investigativi e intuitivi.

Marte rappresenta il nostro lato più attivo, energico e assertivo. Riflette il nostro modo di agire, di lottare e di conquistare. Marte cambia segno ogni sei o sette settimane, seguendo il ciclo marziano di due anni. Ogni segno zodiacale ha delle caratteristiche proprie che influenzano Marte e, di conseguenza, noi.

Marte in Vergine ci rende meticolosi e efficienti . Tendiamo ad essere precisi e organizzati durante queste settimane. Marte in Vergine è un buon momento per realizzare i nostri compiti quotidiani e per migliorare la nostra salute. Siamo attratti dalle cose pratiche, utili e concrete. Vogliamo risolvere i problemi e ottimizzare i processi. Siamo laboriosi, diligenti e perfezionisti.

La Luna in Scorpione sestile a Marte in Vergine è un aspetto astrologico che si verifica quando la Luna e Marte si trovano a 60 gradi di distanza tra loro nel cielo. Questo aspetto indica una armonia tra le nostre emozioni e le nostre azioni, tra il nostro bisogno di intensità e il nostro senso del dettaglio.

La Luna in Scorpione sestile a Marte in Vergine ci dà l’abilità di comunicare al meglio con il sesso opposto . Avremo buone interazioni al lavoro, e sentiremo il desiderio di dare il massimo – potremmo anche voler avviare un progetto secondario da casa. Avremo voglia di cibo caldo e piccante , quindi inviteremo il nostro partner, o i nostri amici, al nostro ristorante indiano o messicano preferito! Sapremo che non avremo problemi a bruciare le calorie in più , perché sentiremo il desiderio di fare esercizio fisico.

Come possiamo approfittare di questa opportunità e goderci al meglio questa giornata? Ecco alcuni consigli:

Esprimere le nostre emozioni con passione ed entusiasmo . Non avere paura di mostrare i nostri sentimenti, ma nemmeno di controllarli. Cercare di essere sinceri e autentici, senza essere aggressivi o invadenti.

Agire con intelligenza ed efficacia . Non sprecare tempo o energie in cose inutili o superficiali, ma nemmeno essere troppo rigidi o pedanti. Cercare di essere produttivi e creativi, senza trascurare la qualità o i dettagli.

Divertirsi con gusto e fantasia . Non rinunciare al piacere o alla novità, ma nemmeno esagerare o trasgredire. Cercare di essere spontanei e originali, senza perdere il senso della misura o del rispetto.

La Luna in Scorpione sestile a Marte in Vergine è un aspetto astrologico che ci offre l’opportunità di vivere una giornata intensa, stimolante e gratificante. Dobbiamo solo essere pronti ad ascoltare le nostre emozioni e le nostre azioni, e a trovare il giusto equilibrio tra passione e precisione.