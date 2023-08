Home

Luna in Toro: cosa cambia nel cielo e nella vita

8 Agosto 2023

Domani 9 agosto 2023 alle ore 07:00 la Luna lascerà il segno dell’Ariete per entrare in quello del Toro, dove rimarrà fino al 11 agosto. Questo transito lunare segna un cambiamento di clima emotivo e influisce su diversi aspetti della nostra vita. Vediamo cosa significa la Luna in Toro e come possiamo sfruttare al meglio le sue energie.

La Luna rappresenta il nostro mondo interiore, le nostre emozioni, i nostri bisogni, le nostre reazioni istintive. Il segno in cui si trova la Luna indica come viviamo e manifestiamo questi aspetti della nostra personalità. Il Toro è un segno di terra, fisso, governato da Venere, il pianeta dell’amore, della bellezza, del piacere. Il Toro è legato alla natura, alla materia, ai sensi, alla sicurezza, alla stabilità.

Quando la Luna entra in Toro, le nostre emozioni si fanno più calme, serene, pacifiche. Cerchiamo di evitare i conflitti e le complicazioni e preferiamo goderci le cose semplici e concrete della vita. Siamo più attenti ai nostri bisogni fisici ed emotivi e ci concediamo maggiormente il piacere dei sensi. Siamo più affettuosi, fedeli, leali nei rapporti con gli altri e apprezziamo la dolcezza, l’armonia, la bellezza.

La Luna in Toro ci aiuta a essere più pratici, realisti, concreti. Sappiamo gestire meglio le nostre risorse materiali e finanziarie e siamo più parsimoniosi e prudenti nelle spese. Siamo più pazienti, costanti, laboriosi e portiamo avanti i nostri progetti con determinazione e metodo. Siamo più organizzati, ordinati, metodici e abbiamo il senso del dovere e della responsabilità.

La Luna in Toro ha anche dei lati negativi che dobbiamo tenere sotto controllo. Può renderci troppo attaccati alle cose materiali, alle abitudini, alle sicurezze e renderci restii al cambiamento e all’innovazione. Ti può renderci troppo pigri, indulgenti, golosi e farci trascurare la nostra salute e il nostro benessere. Può renderci troppo testardi, ostinati, gelosi e farci chiudere in noi stessi o nelle nostre relazioni.

Per sfruttare al meglio le energie della Luna in Toro possiamo fare alcune cose:

Prendersi cura del proprio corpo con una sana alimentazione, una buona idratazione, una giusta attività fisica e un adeguato riposo.

Coltivare il piacere dei sensi con massaggi, coccole, profumi, musica, arte.

Circondarsi di bellezza con fiori, piante, oggetti d’arredo, colori.

Godersi la natura con passeggiate all’aria aperta, giardinaggio, contatto con gli animali.

Valorizzare le proprie risorse materiali con investimenti sicuri, risparmi intelligenti, acquisti utili.

Portare avanti i propri progetti con pazienza, costanza, determinazione.

Essere affettuosi, fedeli, leali con il partner o con una persona che ci piace.

Essere aperti al cambiamento e all’innovazione con flessibilità, curiosità, creatività

