Luna nuova in Cancro: un’opportunità per seminare degli intenti che ci stanno a cuore, soprattutto in amore

17 Luglio 2023

Luna nuova in Cancro: un’occasione per riscoprire i nostri sentimenti e i nostri bisogni

Il 18 luglio 2023 avremo una Luna nuova che farà emergere tutta l’emotività caratteristica del segno in cui cade, il Cancro. Ci si potrà dunque sentire più emotivi del solito, tesi, fragili, ma soprattutto desiderosi di introspezione. Ecco perché questa Luna nuova è un’occasione per riscoprire i nostri sentimenti e i nostri bisogni, e per seminare degli intenti che ci stanno a cuore.

La Luna nuova in Cancro ci invita a entrare in contatto con la nostra parte più intima e profonda, quella che spesso nascondiamo o trascuriamo per paura di essere vulnerabili o feriti. Questa Luna nuova ci chiede di ascoltare il nostro cuore e di esprimere le nostre emozioni, senza vergogna o inibizione. Questo può essere un processo liberatorio e catartico, che ci permette di lasciar andare il passato e di aprirci al futuro.

La Luna nuova in Cancro ci stimola anche a riflettere sui nostri bisogni e sulle nostre aspettative, sia personali che relazionali. Ci sentiamo appagati della nostra vita? Stiamo nutrendo le nostre passioni? Le persone che abbiamo vicine ci danno energia oppure ce la tolgono? Queste sono alcune delle domande che emergeranno in questo periodo, e che ci aiuteranno a capire cosa vogliamo davvero e cosa dobbiamo cambiare.

La Luna nuova in Cancro è infine un momento propizio per seminare degli intenti che ci stanno a cuore, soprattutto quelli legati alla sfera affettiva e familiare. Che si tratti di consolidare una relazione, di trovare l’anima gemella, di avere un figlio o di migliorare il rapporto con i genitori, questa Luna nuova ci offre l’opportunità di dare una svolta positiva alla nostra vita sentimentale. Basta essere sinceri con noi stessi e con gli altri, e seguire il nostro istinto.

La Luna nuova in Cancro è dunque un’occasione per riscoprire i nostri sentimenti e i nostri bisogni, e per seminare degli intenti che ci stanno a cuore. Per rendere più efficace questo processo, possiamo anche avvalerci dell’influenza dei pianeti che si trovano in altri segni zodiacali. Venere e Marte in Leone ci rendono più passionale e creativi; Giove in Ariete ci spinge a vivere delle avventure emozionanti; Saturno in Acquario ci aiuta a essere più responsabile e fedele; Nettuno in Pesci ci regala una maggiore comprensione e intimità. Con questi alleati celesti, possiamo affrontare questa Luna nuova con fiducia e ottimismo.

