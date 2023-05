Home

Oroscopo

Fenomeni Astrologici

Luna Nuova in Toro: Stabilità, Prosperità e Sensualità

Fenomeni Astrologici

20 Maggio 2023

Luna Nuova in Toro: Stabilità, Prosperità e Sensualità

Luna Nuova in Toro: Stabilità, Prosperità e Sensualità

La Luna Nuova in Toro è associata a energie di stabilità, sicurezza e sensualità. È un momento favorevole per seminare nuove intenzioni, concentrarsi sui desideri materiali e lavorare per raggiungere la prosperità finanziaria. È anche un periodo propizio per coltivare relazioni amorose e sensuali, mettere radici e concentrarsi sul benessere fisico.

Durante questa fase lunare, potresti sentire un bisogno di connessione con la natura, apprezzare i piaceri sensoriali, come il cibo e il comfort, e desiderare una maggiore stabilità nelle tue relazioni. Può essere un momento per valutare le tue risorse e concentrarti sulla gestione prudente delle finanze.

In generale, la Luna Nuova in Toro favorisce la manifestazione di desideri tangibili, la creazione di basi solide e il perseguimento di una vita soddisfacente dal punto di vista materiale. Tuttavia, è importante considerare anche gli altri aspetti del tuo tema natale e le influenze degli altri pianeti per ottenere una visione più completa del tuo profilo astrologico.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin