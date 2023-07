Home

8 Luglio 2023

Luna (Pesci) Congiunzione Nettuno (Pesci): cosa significa per il tuo oroscopo

8 Luglio 2023 – Luna (Pesci) Congiunzione Nettuno (Pesci): cosa significa per il tuo oroscopo

La Luna è il nostro satellite naturale e rappresenta la nostra sfera emotiva, il nostro inconscio, il nostro istinto. Nettuno è il pianeta più lontano dal Sole e rappresenta la nostra sfera spirituale, il nostro ideale, il nostro sogno. Quando questi due corpi celesti si incontrano nello stesso punto del cielo, si forma una congiunzione, un aspetto astrologico molto potente che unisce le loro energie e le loro influenze.

La congiunzione tra la Luna e Nettuno avviene ogni 28 giorni circa, quando la Luna transita nel segno dei Pesci, dove Nettuno si trova dal 2011 al 2026. Questo segno è governato proprio da Nettuno e dalla Luna per esaltazione, quindi la congiunzione è particolarmente forte e significativa in questo segno. La prossima congiunzione tra la Luna e Nettuno in Pesci avverrà domani 8 luglio 2023 alle ore 18:00.

Questa congiunzione porta con sé un’atmosfera di magia, di poesia, di misticismo. Siamo più sensibili, intuitivi, empatici. Possiamo entrare in contatto con il nostro mondo interiore, con le nostre emozioni più profonde, con la nostra anima. Possiamo anche entrare in contatto con il mondo invisibile, con le energie sottili, con le dimensioni superiori. Possiamo avere visioni, sogni, intuizioni, ispirazioni. Possiamo esprimere la nostra creatività artistica, la nostra fantasia, la nostra immaginazione.

Questa congiunzione ha però anche dei lati negativi. Siamo più vulnerabili, impressionabili, confusi. Possiamo perdere il contatto con la realtà, con i limiti, con le responsabilità. Possiamo illuderci, ingannarci, fuggire. Possiamo avere paura, ansia, angoscia. Possiamo essere influenzati da fattori esterni o interni che alterano la nostra percezione.

Questa congiunzione influisce in modo diverso sui vari segni zodiacali, a seconda della loro affinità o meno con l’elemento acqua e con il segno dei Pesci. Vediamo quali sono i segni più favoriti e quelli più sfavoriti da questo aspetto.

Segni favoriti

I segni d’acqua (Cancro, Scorpione e Pesci) sono i più favoriti da questa congiunzione, che li rende più dolci, affettuosi e ispirati. Possono approfittare di questo momento per coltivare le loro emozioni, per dedicarsi all’arte, alla musica o alla poesia, per meditare, pregare o fare yoga. Possono anche avere delle esperienze mistiche o paranormali.

Anche i segni di terra (Toro, Vergine e Capricorno) sono stimolati da questa congiunzione, che li rende più teneri, pazienti e devoti. Possono approfittare di questo momento per rilassarsi, per prendersi cura di sé e degli altri, per lasciare andare le tensioni e le preoccupazioni. Possono anche avere delle intuizioni pratiche o materiali.

Segni sfavoriti

I segni di fuoco (Ariete, Leone e Sagittario) sono i più sfavoriti da questa congiunzione, che li rende più irritabili, impulsivi e irrazionali. Possono avere difficoltà a gestire le loro emozioni, a controllare i loro istinti, a mantenere la lucidità e l’ottimismo. Possono anche avere dei conflitti o delle delusioni.

I segni d’aria (Gemelli, Bilancia e Acquario) sono anch’essi sfavoriti da questa congiunzione, che li rende più confusi, distratti e indecisi. Possono avere difficoltà a comunicare, a ragionare, a organizzare e a pianificare. Possono anche avere dei dubbi o delle incertezze.

