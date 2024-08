Home

Oroscopo

Fenomeni Astrologici

Luna (Pesci) quadrato con Giove in Gemelli: Un momento di pigrizia e riflessività

Fenomeni Astrologici

20 Agosto 2024

Luna (Pesci) quadrato con Giove in Gemelli: Un momento di pigrizia e riflessività

Luna (Pesci) quadrato con Giove in Gemelli: Un momento di pigrizia e riflessività

Il 21 agosto 2024 alle ore 05:09 si verifica un importante aspetto astrologico: la Luna in Pesci forma una quadratura con Giove in Gemelli. Questo transito può influenzare in maniera significativa il nostro stato d’animo e il nostro approccio alle attività quotidiane, portandoci a sentirci più pigri e introversi rispetto al solito.

In questo periodo, potreste notare una forte inclinazione a evitare impegni e responsabilità, preferendo invece trascorrere il tempo in una modalità più passiva e rilassata. La tentazione di rimanere sul divano, magari con un pacchetto di patatine e una coperta, potrebbe essere irresistibile. Il desiderio di comfort e indulgenza sarà forte, rendendo difficile trovare la motivazione per affrontare le sfide quotidiane.

Inoltre, questo non è il momento ideale per prendere decisioni importanti in ambito finanziario o immobiliare. La quadratura tra la Luna e Giove può offuscare il nostro giudizio, rendendoci più emotivi e meno razionali nelle scelte. Se stavate pensando di investire nel mercato immobiliare, di ristrutturare la casa o di apportare modifiche significative; potrebbe essere saggio aspettare che questa influenza passi, per poter valutare le cose con maggiore chiarezza.

Allo stesso modo, è consigliabile evitare rischi inutili o tentativi di fortuna, come il gioco d’azzardo. La combinazione di Luna in Pesci e Giove in Gemelli può amplificare la nostra emotività; facendoci sentire eccessivamente coinvolti nelle situazioni e meno capaci di mantenere un approccio obiettivo. Questo potrebbe portare a decisioni impulsive che rischiano di non avere l’esito sperato.

Per le donne, questo transito può portare anche a un aumento del disagio fisico, in particolare durante il ciclo mestruale. Dolori ai fianchi, alla schiena e al grembo potrebbero essere più intensi del solito, e il bisogno di riposo e di cure personali sarà più evidente.

In sintesi, la quadratura tra la Luna in Pesci e Giove in Gemelli rappresenta un momento in cui è meglio rallentare, riflettere e prendersi del tempo per sé stessi. Anche se la pigrizia può prendere il sopravvento; è importante accogliere questo momento come un’opportunità per ascoltare il proprio corpo e la propria mente, senza forzarsi a compiere azioni che potrebbero non essere produttive

#astri #astrologia #segnizodiacali #zodiaco #posizionicelesti #quadratura #luna #giove #gemelli #pesci

Luna (Pesci) quadrato con Giove in Gemelli: Un momento di pigrizia e riflessività