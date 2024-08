Home

Luna (Pesci) quadrato con Marte (Gemelli): Un Giorno di Tensioni e Impulsi

20 Agosto 2024

Il 21 agosto 2024, alle ore 10:34, la Luna in Pesci forma una quadratura con Marte in Gemelli, dando vita a un transito astrologico che può portare una forte agitazione interiore e tensioni nelle relazioni. Questa configurazione astrale potrebbe influenzare significativamente il nostro comportamento e le nostre emozioni, facendoci sentire più irrequieti, polemici e inclini a reazioni impulsive.

Durante questa quadratura, potreste notare un aumento della vostra tendenza a discutere e a scontrarvi con gli altri, specialmente con persone dell’altro sesso. Marte, simbolo di azione e conflitto, in Gemelli, un segno d’aria noto per la sua comunicatività e rapidità di pensiero, entra in conflitto con la sensibilità e l’intuizione della Luna in Pesci. Questo può portare a fraintendimenti e a una difficoltà nel gestire le emozioni in modo equilibrato.

La combinazione di questi due pianeti può far emergere una certa impulsività nelle decisioni, spingendovi a prendere azioni avventate senza considerare pienamente le conseguenze. Potreste sentirvi tentati di sperperare denaro o di intraprendere attività rischiose solo per il desiderio di sfogare l’energia accumulata. È importante essere consapevoli di questa tendenza e cercare di evitare comportamenti impulsivi che potrebbero portare a rimpianti.

Emotivamente, questo transito potrebbe farvi sentire lunatici e passionali, con una forte propensione a reprimere i sentimenti. Tuttavia, questo potrebbe solo intensificare il disagio interno, rendendovi ancora più irrequieti. È importante trovare modi sani per esprimere le vostre emozioni, magari attraverso l’attività fisica o la meditazione, per evitare che l’energia marziana prenda il sopravvento in modo negativo.

Per le donne, questo aspetto astrologico potrebbe coincidere con un periodo di maggiore sensibilità fisica, specialmente se siete durante il ciclo mestruale. Potreste sperimentare un sanguinamento più abbondante del solito, insieme a dolore e una maggiore sensibilità al seno. È un momento in cui è fondamentale ascoltare il proprio corpo e prendersi cura di sé, evitando di sovraccaricarlo con stress o sforzi eccessivi.

In sintesi, la quadratura tra la Luna in Pesci e Marte in Gemelli rappresenta un momento di forti tensioni, sia interne che esterne. È un transito che richiede una maggiore consapevolezza di sé e un controllo sugli impulsi, per evitare conflitti inutili e decisioni avventate. Riconoscere queste influenze astrali può aiutarvi a navigare questo periodo con maggiore equilibrio e serenità.

