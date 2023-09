Home

Luna Piena in Pesci del 29 settembre 2023, cosa ci riserva: le influenze sui segni zodiacali

27 Settembre 2023

Luna Piena in Pesci: il potere dell’amore e della compassione

La Luna Piena è il momento in cui la Luna si trova di fronte al Sole, riflettendo tutta la sua luce. Questo evento è un’occasione per portare alla luce ciò che era rimasto nascosto o inconscio, per esprimere i nostri sentimenti e per raccogliere i frutti di ciò che abbiamo seminato con la Luna Nuova. Ogni Luna Piena ha una sua energia e una sua influenza, a seconda del segno zodiacale in cui si forma.

Il 29 settembre 2023, la Luna Piena si formerà nel segno dei Pesci, l’ultimo segno dello zodiaco, governato dal pianeta Nettuno. I Pesci sono il segno dell’acqua mutabile, che simboleggia la fine di un ciclo e l’inizio di uno nuovo, la dissoluzione delle forme e la fusione con il tutto. I Pesci sono anche il segno dell’amore incondizionato, della compassione, della spiritualità, dell’arte e dell’immaginazione.

La Luna Piena in Pesci ci invita quindi a lasciar andare ciò che non ci serve più, a perdonare e a guarire le nostre ferite emotive, a connetterci con il nostro cuore e con il nostro spirito, a sognare e a creare. Questa Luna Piena è un’opportunità per aprire il nostro cuore all’amore universale e alla compassione verso noi stessi e verso gli altri. E’ anche un momento per ascoltare la nostra intuizione e la nostra ispirazione, per esprimere la nostra creatività e la nostra sensibilità in vari modi.

Vediamo ora come questa Luna Piena influenzerà i vari segni zodiacali:

Ariete: La Luna Piena in Pesci ti porterà a riflettere sul tuo equilibrio tra azione e contemplazione, tra individualità e relazione. Potrai rilassarti e lasciare andare le tensioni, ascoltando il tuo corpo e le tue emozioni. Potrai anche aprirti all’amore e alla comprensione verso il tuo partner o verso le persone che ti sono vicine. Inoltre, potrai esprimere la tua fantasia e il tuo romanticismo in vari modi.

Toro: La Luna Piena in Pesci ti favorirà nel campo del lavoro e della salute. Potrai migliorare il tuo benessere fisico e mentale, curando la tua alimentazione e il tuo sonno. Potrai anche essere più efficiente e organizzato nel tuo lavoro, trovando soluzioni pratiche e creative ai problemi. Inoltre, potrai essere più solidale e collaborativo con i tuoi colleghi o con le persone che ti aiutano.

Gemelli: La Luna Piena in Pesci ti renderà più creativo e divertente. Potrai goderti i piaceri della vita, come l’arte, la musica, il cinema o i giochi. Potrai anche innamorarti o vivere momenti magici con il tuo partner o con una persona speciale. Inoltre, potrai esprimere il tuo umorismo e la tua simpatia in vari modi.

Cancro: La Luna Piena in Pesci ti porterà a riflettere sulla tua famiglia e sulla tua casa. Potrai migliorare il tuo rapporto con i tuoi familiari o con le persone con cui convivi, mostrando loro affetto e comprensione. Potrai anche rendere più accogliente e confortevole la tua casa, aggiungendo dei tocchi artistici o spirituali. Inoltre, potrai esprimere la tua emotività e la tua sensibilità in vari modi.

Leone: La Luna Piena in Pesci ti favorirà nel campo della comunicazione e dell’apprendimento. Potrai ampliare i tuoi orizzonti mentali con viaggi, studi, letture o esperienze diverse. Potrai anche comunicare meglio con gli altri, usando parole dolci e gentili. Inoltre, potrai esprimere la tua creatività e la tua intelligenza in vari modi.

Vergine: La Luna Piena in Pesci ti porterà a riflettere sul tuo rapporto con il denaro e con i tuoi valori. Potrai gestire meglio le tue finanze, risparmiando o investendo con saggezza. Potrai anche apprezzare di più le cose semplici e naturali della vita, come la natura, gli animali o il cibo. Inoltre, potrai esprimere la tua generosità e la tua gratitudine in vari modi.

Bilancia: La Luna Piena in Pesci ti renderà più affascinante e carismatico. Potrai attrarre l’attenzione e l’ammirazione degli altri, grazie al tuo stile e alla tua eleganza. Potrai anche migliorare il tuo rapporto con te stesso, accettando e amando i tuoi difetti e le tue qualità. Inoltre, potrai esprimere la tua armonia e la tua bellezza in vari modi.

Scorpione: La Luna Piena in Pesci ti favorirà nel campo della spiritualità e dell’inconscio. Potrai approfondire il tuo mondo interiore e il tuo legame con il divino, attraverso la meditazione, la preghiera o altre pratiche. Potrai anche liberarti da paure, sensi di colpa o dipendenze, perdonando e guarendo le tue ferite. Inoltre, potrai esprimere la tua intuizione e la tua trasformazione in vari modi.

Sagittario: La Luna Piena in Pesci ti porterà a riflettere sulle tue amicizie e sui tuoi progetti collettivi. Potrai partecipare a gruppi o associazioni che condividono i tuoi ideali e i tuoi valori. Potrai anche essere più altruista e solidale con gli altri, offrendo il tuo aiuto o il tuo sostegno. Inoltre, potrai esprimere la tua fantasia e il tuo entusiasmo in vari modi.

Capricorno: La Luna Piena in Pesci ti favorirà nel campo della carriera e della reputazione. Potrai raggiungere i tuoi obiettivi professionali con impegno e dedizione, dimostrando le tue capacità e la tua competenza. Potrai anche migliorare la tua immagine pubblica e il tuo status, ricevendo riconoscimenti o opportunità. Inoltre, potrai esprimere la tua ambizione e la tua responsabilità in vari modi.

Acquario: La Luna Piena in Pesci ti porterà a riflettere sul senso della vita e sulle tue aspirazioni. Potrai realizzare i tuoi sogni o i tuoi desideri più profondi, seguendo il tuo cuore e il tuo spirito. Potrai anche essere più originale e innovativo, cercando di cambiare il mondo o di apportare il tuo contributo. Inoltre, potrai esprimere la tua libertà e la tua originalità in vari modi.

Pesci: La Luna Piena in Pesci ti renderà più consapevole di te stesso e del tuo potenziale. Potrai manifestare al meglio le tue qualità di amore, compassione, spiritualità, arte e immaginazione. Potrai anche essere più felice e sereno, sentendoti in sintonia con te stesso e con l’universo. Inoltre, potrai esprimere la tua magia e la tua ispirazione in vari modi.

