20 Agosto 2023

Luna (Vergine) Sestile Venere (Cancro): armonia, come sfruttare questo aspetto benefico

Luna (Vergine) Sestile Venere (Cancro): armonia, come sfruttare questo aspetto benefico

Con la Luna in Vergine in sestile con Venere in Cancro il 20 agosto 2023, potete godere di un aspetto astrale armonico tra questi due pianeti. Il sestile tra Luna e Venere è infatti uno dei più positivi per quanto riguarda l’amore, il matrimonio, la famiglia e la vita sociale.

La Luna rappresenta le nostre emozioni, i nostri bisogni, il nostro istinto materno e la nostra capacità di adattarci alle situazioni. Venere simboleggia invece il nostro modo di amare, di esprimere la nostra affettività, il nostro senso estetico e il nostro gusto per il bello. Quando questi due pianeti sono in sestile, cioè formano un angolo di 60 gradi tra loro, si crea una sintonia e una complementarità tra le nostre emozioni e i nostri sentimenti.

Questo aspetto ci rende dolci, gentili, comprensivi e socievoli. Siamo in grado di esprimere il nostro affetto in modo sincero e spontaneo, senza essere troppo invadenti o possessivi. Sappiamo anche apprezzare le piccole cose della vita, come una cena romantica, un regalo inaspettato, una carezza o un complimento. Siamo attratti da persone che ci fanno sentire sicuri, protetti e coccolati, che condividono i nostri valori e i nostri interessi.

La Luna in Vergine ci conferisce anche un senso pratico, una capacità organizzativa e una cura per i dettagli. Siamo bravi a gestire la nostra casa, il nostro lavoro e le nostre finanze. Siamo anche attenti alla nostra salute e al nostro benessere fisico. Venere in Cancro ci dona invece una grande sensibilità, una fantasia e una creatività. Siamo dotati di un’intuizione e di una memoria eccezionali. Siamo anche molto legati alla nostra famiglia, alle nostre origini e alle nostre tradizioni.

Come sfruttare al meglio questo aspetto benefico? Ecco alcuni consigli:

Ospitate qualcuno nella vostra casa. La vostra ospitalità sarà apprezzata da tutti, sia dagli amici che dai parenti. Preparate dei piatti deliziosi, magari tipici della vostra regione o della vostra cultura. Create un’atmosfera accogliente e familiare, con luci soffuse, candele profumate e musica rilassante.

Uscite e conoscete nuove persone. La vostra vita sociale è florida e potreste fare incontri interessanti. Sicuramente sorriderete di più e vi sentirete più felici. È il momento giusto per gli appuntamenti al buio o per iscrivervi a qualche sito o app di incontri. Fatevi guidare dal vostro cuore e dalla vostra simpatia.

Acquistate nuove decorazioni per la vostra casa. Il vostro senso estetico è in evidenza e potreste avere voglia di rinnovare il vostro ambiente domestico. Scegliete oggetti che vi piacciono, che riflettano la vostra personalità e che vi facciano sentire a vostro agio. Potreste optare per uno stile romantico, vintage o shabby chic.

Fatevi un regalo o fate un regalo a qualcuno che amate. Questo aspetto favorisce le spese piacevoli e le manifestazioni materiali dell’amore. Potreste comprare qualcosa di bello per voi stessi, come un vestito, un profumo, un gioiello o un libro. Oppure potreste fare una sorpresa a qualcuno che vi sta a cuore, come il vostro partner, un amico o un familiare.

In conclusione, il sestile tra Luna e Venere è un aspetto che ci rende più dolci, più felici e più amati. Approfittiamone per vivere al meglio le nostre relazioni affettive e sociali, senza dimenticare di coccolarci e di amarci noi stessi.

