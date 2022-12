Home

20 Dicembre 2022

LundaX Lions Amaranto under 17: 4° successo su 4 nel campionato regionale

Livorno 20 dicembre 2022

LundaX Lions Amaranto under 17 ‘settebellezze’: con sette mete (a due) i livornesi guidati dal terzetto Fancesco Consani – Alessandro Brondi – Giacomo Brancoli liquidano i pari età dei Cavalieri Prato/Sesto2 e consolidano il loro primato nella classifica del campionato regionale (il torneo che vede al via le sette squadre toscane non qualificate nel torneo èlite di categoria).

Nel match giocato sabato sul ‘Priami’ di Stagno, i padroni di casa si sono imposti 41-12. Gli amaranto nelle quattro gare finora giocate nel campionato regionale hanno colto il massimo (quattro successi sistematicamente coditi dal bonus-attacco).

La (bella) situazione in graduatoria (tra parentesi le partite disputate): LundaX Lions Amaranto (4) 20; Bellaria Pontedera (3) e Cavalieri Prato/Sesto2 (5) 12; Mascalzoni del Canale (3) 11; Molon Labè (3) 10; Valdinievole (4) 2; Vasari Arezzo (4) 0.

LundaX Lions Amaranto in campo inizialmente con:

Munafò; Bani, Gabbriellini, Pellegrini, Cozzolini; Giudici, Meini; Marchetti, Bacci, Contini; Vernoia, Spagnoli; Bianucci, Consani N., Giusti. Entrati anche: Tecce, Manguso, Longhi, Balaguer, Ungarini.

Gara sempre saldamente in mano ai labronici, in vantaggio 15-0 nel primo tempo e capaci, nella ripresa, di issarsi sul massimo divario di più 36 (sul 41-5).

Nella prima frazione, mete di Bacci, Gabbriellini e Bani, nella ripresa a bersaglio Spagnoli, Marchetti, Meini e Bani, con una meta a testa, e Giudici, con tre trasformazioni.

Prossimo impegno il 15 gennaio, in casa con il Bellaria Pontedera.

