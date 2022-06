Home

Sport

Rugby

LundaX nuovo title sponsor dei Lions Amaranto

Rugby

21 Giugno 2022

LundaX nuovo title sponsor dei Lions Amaranto

Livorno 21 giugno 2022

Un vero successo la festa di fine stagione dei Lions Amaranto svoltasi nel pomeriggio di sabato 18 giugno nello splendido e spaziosissimo impianto ‘Emo Priami’ di Stagno e tantissime le novità a venire per la società sportiva livornese dei ‘Leoni’ che quest’anno ha stretto un importante accordo biennale con LundaX, azienda nazionale che opera nel settore delle telecomunicazioni.

LundaX e Lions Amaranto sono realtà che condividono molti valori, credono in tematiche sociali e guardano con attenzione le problematiche proprie delle nuove generazioni; due realtà che intendono gettare le basi per crescere e allargare i propri orizzonti e per questi motivi non è stato affatto difficile trovare tra loro una sintonia che si è concretizzata con la decisione che vede LundaX il title sponsor dei Lions Amaranto Livorno fino, almeno, al 2024.

Luciano Vitiello, CEO di LundaX, presente alla festa di sabato, assicura: “Sono stato coinvolto dall’entusiasmo delle centinaia di appassionati attivi, a vario titolo, nell’evento.

Siamo davvero contenti di affiancare una società sportiva sana e genuina come quella dei Lions e di supportarla nelle sue nuove sfide. Sono certo che questo accordo porterà grandi soddisfazioni.

La nostra azienda è fortemente in crescita e guarda al futuro con ottimismo.

Proponiamo nuove tecnologie di connettività e gli stessi tesserati Lions potranno contare su offerte legate ai nostri progetti innovativi nel mondo delle telecomunicazioni.

Per dare visibilità al nostro marchio nel campo sportivo e sociale abbiamo voluto creare una partnership con un sodalizio rugbistico:

quella della palla ovale è una disciplina splendida con valori nei quali ci riconosciamo.

Peraltro, con i suoi 500 tesserati, molti dei quali giovani e giovanissimi, la società dei Lions è radicata nel territorio e questo sodalizio, quindi, può contare su un entusiasmo contagioso.

Sì: siamo convinti di aver effettuato la scelta giusta. E dunque ‘forza LundaX Lions…’”

Non nasconde la propria soddisfazione relativa all’ufficializzazione dell’accordo di sponsorizzazione, il presidente dei Lions Amaranto Livorno, Mauro Fraddanni: “

Siamo onorati di cominciare con LundaX un percorso che ci auguriamo possa diventare lungo e ricco di soddisfazioni. Siamo contenti che un’azienda nazionale così prestigiosa abbia voluto legare il suo nome alla nostra società e che abbia apprezzato il nostro modo di interpretare l’attività sportiva.

La nostra società è giovane, è nata solo nel 2000 e da sempre cura con particolare puntiglio il vivaio.

Gli stessi brillanti risultati della prima squadra in B sono figli del lavoro svolto a livello juniores: curiamo con la massima attenzione la crescita umana e sportiva degli atleti.

La società che presiedo è cresciuta nel tempo in modo esponenziale e ormai si è consolidata.

Siamo protagonisti in tutte le categorie federali, dalla prima squadra agli under 5, possiamo contare anche su realtà amatoriali e, come evidenzia il progetto legato alle ‘Pecore Nere’, siamo concretamente attivi anche nel sociale.

Ringrazio pubblicamente LundaX per aver creduto nei progetti portati avanti dalla nostra società e ringrazio pubblicamente tutti gli appassionati legati al nostro club, che, a livello di volontariato, si impegnano per rendere possibili importanti risultati tecnici, ma non solo tecnici”.

Lundax è attualmente l’unico operatore mobile in grado di fornire un’offerta con banda su 4g/5g illimitato e con IP pubblico; recenti test indicano che Lundax è la rete dati mobili più veloce in Italia.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin