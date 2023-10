Home

L’under 10 Livorno Rugby al Memorial Carlo Gambogi

31 Ottobre 2023

Livorno 31 ottobre 2023 – L’under 10 Livorno Rugby al Memorial Carlo Gambogi

Un vero rugbista non muore mai: al massimo passa l’ovale. E Carlo Gambogi – scomparso, ad appena 50 anni, il 22 febbraio 2020 – quel pallone l’ha offerto a decine di giovanissimi atleti, splendidi protagonisti in questa memorabile domenica mattina di fine ottobre al Memorial a lui dedicato.

L’evento in questione, riservato alla categoria under 10 (atleti nati negli anni 2014 e 2015) si è svolto sul sintetico del ‘Giovanni Maneo’ di via Settembrini, il quartier generale dell’Unicusano Livorno Rugby. Lo stesso club biancoverde – nelle cui fila Gambogi ha giocato a livello giovanile – ha organizzato, insieme all’Avis e all’Associazione culturale Sara Mazzi, il torneo-festival (che non ha previsto classifiche).

Per la riuscita del Memorial, caratterizzato da tante belle partite, prezioso il contributo di Avis, Acqua di Bolgheri e Acquario di Livorno. Hanno assistito alla riuscitissima kermesse anche il Delegato Provinciale del CONI, Gianni Giannone, e il Presidente del Comitato Toscano della FIR, Riccardo Bonaccorsi. Dalle 9:30 alle 15:30, scese in campo due rappresentative dell’Unicusano Livorno Rugby (che, logicamente, non si sono trovate di fronte) e con una squadra ciascuno Gispi Prato, Lucca e Titani Viareggio.

Giornata all’insegna del divertimento, dell’amicizia e dei sani valori dello sport, valori nei quali Carlo ha sempre dimostrato con i fatti di credere fermamente.

Significativo che nella seconda parte dell’evento agonistico, i giocatori delle quattro società si siano mischiate, formando squadre miste.

Il lungo elenco degli atleti biancoverdi under 10, che, sotto la guida degli allenatori-educatori Daniele Aspromonti, Rocco Montanaro, Federica Muzi e Federico Guidi, hanno onorato al meglio la figura di Carlo Gambogi:

Marco Alessio, Cristiano Aspromonti, Giulio Cesare Campora, Dario Chiavacci, Enea Cecconi, Leonardo Cecconi, Alberto Cenci, Giorgio D’Ammando, Jacopo De Raffaele, Giorgio Gambogi, Alessandro Iardella, Daniel Lunardi, Giorgio Martellozzo, Edoardo Primerano, Alessandro Salerno, Giorgio Serretti, Zaccaria Tognatolusini, Giacomo Zanni.

