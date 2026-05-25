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L’under 16 del Granducato 3° al torneo Città di Rovato

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25 Maggio 2026

L’under 16 del Granducato 3° al torneo Città di Rovato

Livorno 26 maggio 2026 L’under 16 del Granducato 3° al torneo Città di Rovato

L’under 16 del Granducato 2025 ha chiuso sul podio della classifica il ‘Torneo Città di Rovato’, evento seven che, nella categoria, ha coinvolto in tutto 12 squadre. I biancorossi labronico – pontederesi hanno ottenuto, in terra bresciana, il terzo posto. I ‘Granduchi’, nella prima parte della kermesse, nel proprio girone iniziale, hanno superato il Pavia 26-12 e il Botticino 22-12: il primo posto nel raggruppamento ha consentito di guadagnare l’accesso alla parte alta della classifica. Nella semifinale, si è registrata l’unica sconfitta dell’intensa giornata: al cospetto dell’All Out (rappresentativa seven del Brixia Brescia), alla compagine biancorossa non è bastata la buona volontà (26-0 il risultato per i lombardi). Emozionante la finale per il terzo posto giocata contro i cechi del Petrovice e vinta dai ‘Granduchi’ 22-19.

Il ‘Città di Rovato’, giunto alla sua tredicesima edizione, è un torneo internazionale che ogni anno richiama, nella varie categorie giovanili e del mini rugby, allo stadio ‘Pagani’, centinaia di atleti. A livello under 18 e under 16, si sono disputate gare con squadre ‘seven’: in campo costantemente solo sette giocatori, in compagini formate da tre atleti nella mini-mischia, da due mediani e da due atleti del reparto arretrato. Quella del ‘seven’ è la variante del classico rugby a quindici: una variante di facile presa, che negli ultimi anni ha conosciuto un importante risalto mediatico, anche grazie al suo ingresso, nel 2016, nel programma dei giochi olimpici. Una variante nella quale, con gli ampi spazi di campo a disposizione, diventa facile esaltarsi in azioni in velocità. Il Granducato 2025 ha confermato allo stadio ‘Pagani’ le sue importanti doti. Di spessore le azioni proposte, con i giocatori che in modo brillante si sono adattati alle caratteristiche proprie del ‘seven’. A Rovato, 17 i giocatori biancorossi utilizzati. Si tratta di Archibusacci (5 trasformazioni), Bellandi (6 mete), Galluzzi, Casalini (1 meta), Cipolli, Dal Canto (1 meta), Fabozzi, Forgione (1 meta), Guidi (1 meta), Mazzei, Niang (1 meta), Parente, Ricci, Serafini, Spezzi (1 meta), Spagnoli, Agretti.

Il Granducato 2025 è la realtà sinergica nata la scorsa estate ed è il frutto della proficua collaborazione tra i Lions Amaranto Livorno ed il Bellaria Pontedera. Le ampissime rose hanno permesso di allestire due squadre sia nella categoria degli under 18 (atleti nati nel 2007, 2008 e 2009), sia nella categoria degli under 16 (nati degli anni 2010 e 2011). Le quattro formazioni biancorosse hanno concluso nelle scorse settimane i rispettivi campionati.

La stagione del Granducato 2025 proseguirà, nei prossimi due fine settimana, con la partecipazione alla settima edizione ‘I’m a Lion’ (campo ‘Priami’ di Stagno) e alla 50° edizione del torneo ‘Aldo Milani’ (stadio ‘Battaglini’ di Rovigo). Due appuntamenti attesissimi. Il gruppone degli under 16 del Granducato 2025 è guidato dall’allenatore in quota Lions Amaranto Davide Mantovani (coadiuvato dai giocatori della prima squadra livornese Daniele Mazzoni e Andrea Bertini) e dagli allenatori in quota Bellaria Pontedera Francesco Gasperini, Alessio Zeggio e Livio Macina.