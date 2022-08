Home

L’Under 17 sarà la prima rappresentativa dei Lions a scendere in campo. C’è la volontà di togliersi grandi soddisfazioni

22 Agosto 2022

Livorno 22 agosto 2022 – L’Under 17 sarà la prima rappresentativa dei Lions a scendere in campo. C’è la volontà di togliersi grandi soddisfazioni

Il campionato under 17, riservato ad atleti nati negli anni 2006 e 2007, scatterà tra poco più di un mese, domenica 25 settembre, e dopo otto mesi di emozioni, di mischie e di placcaggi si concluderà il 28 maggio 2023.

La rappresentativa di categoria della LundaX Lions Amaranto, affidata alla coppia di allenatori Francesco Consani e Giacomo Brancoli, con il supporto di Alessandro Brondi, non nasconde la volontà, nell’arco della lunga stagione, di togliersi importanti soddisfazioni.

LA FORMULA.

La Federazione lascia a tutti i sodalizi under 17 la possibilità di iscriversi a due livelli di competizione: Interregionale o Regionale. Per accedere alla fase Interregionale – che poi mette in palio il titolo nazionale di categoria, il Trofeo ‘Mario Lodigiani’-, occorre partecipare – e ovviamente superare – la Fase Qualificazione, gestita dai singoli Comitati Regionali.

Al termine di tale fase, in programma dal 25 settembre al 30 ottobre, le migliori 48 formazioni a livello nazionale daranno vita, dal 6 novembre 2022 al 14 maggio 2023, alla Fase Interregionale, prevista con la formula di sei gironi su base geografica, con otto squadre per ciascun raggruppamento.

Successivamente, le migliori dodici (le prime due di ciascun girone della Fase Interregionale) disputeranno, dal 23 aprile al 28 maggio, la Fase Nazionale.

Le squadre che non si iscrivono alla Fase Qualificazione e dunque scelgono il livello Regionale all’atto dell’iscrizione, giocheranno, insieme a quelle non qualificate alla Fase Interregionale, dal 6 novembre 2022 al 28 maggio 2023, gironi regionali per l’assegnazione di Coppe Regionali.

I PRIMI A GIOCARE.

La LundaX Lions Amaranto under 17, con i suoi 30 giocatori in rosa (un organico che potrebbe allargarsi ulteriormente nei prossimi giorni) giocherà la Fase Qualificazione, con il mirino puntato alla Fase Interregionale. Per non lasciar nulla di intentato, gli allenamenti inizieranno molto presto, lunedì 29 agosto.

Poi dal 2 al 4 settembre, nella frazione collinara di Gabbro, si svolgerà il consueto ritiro di inizio stagione.

In senso assoluto, quella under 17 sarà, tra le varie rappresentative della LundaX Lions Amaranto, la prima a scendere in campo per gare ufficiali, con punti in palio.

