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Lunedì 1 giugno chiusi gli uffici della Provincia

Cronaca

31 Maggio 2026

Lunedì 1 giugno chiusi gli uffici della Provincia

Livorno 31 maggio 2026 Lunedì 1 giugno chiusi gli uffici della Provincia

Nell’ambito delle misure per il contenimento e la razionalizzazione della spesa, lunedi 1 giugno gli uffici provinciali saranno chiusi per tutta la giornata, ad esclusione del Comando Polizia, Provinciale, del S.U.R.-Protezione Civile, dei Centri Cantonieri Stradali e del Museo di Storia Naturale del Mediterraneo che, invece, sarà normalmente aperto al pubblico il 2 giugno.

Gli uffici riapriranno con il consueto orario mercoledì 3 giugno.

Durante la chiusura sarà funzionante il Servizio Unico di Reperibilità Provinciale: Telefono EMERGENZE 0586 800 000, Numero Verde 800 922 940. I numeri sono attivi 24 ore su 24.