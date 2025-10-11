Lunedì 13 ottobre dalle 8 alle 17 senso unico alternato per opere di segnaletica stradale in corso Amedeo
Lunedì prossimo 13 ottobre, dalle ore 8 alle 17, in Corso Amedeo, nel tratto compreso tra via Giovanni Marradi e via Magenta, sarà istituito il senso unico alternato per la realizzazione di opere di segnaletica stradale.
Il senso unico alternato sarà gestito da movieri, nei tratti di volta in volta interessati dai lavori.
Sarà anche istituito il limite massimo di velocità in 30 km/h, tra via Marradi e via Magenta.
L’eventuale abrogazione delle fermate delle linee di Trasporto Pubblico Locale presenti nel tratto suddetto di corso Amedeo sarà valutata da Autolinee Toscane Spa.