16 Aprile 2023

Lunedì 17 aprile a Livorno l’inaugurazione dello sportello sicurezza promosso da Spi-Cgil e Silp-Cgil

Livorno 16 aprile 2023 –

Domani alle ore 11 a Livorno presso la sede dello Spi-Cgil in via Garibaldi 43 ci sarà l’inaugurazione dello sportello sicurezza organizzato dallo Spi e dal Silp ,alla presenza del Prefetto e di altre autorità istituzionali.

Lo scopo di questa iniziativa è quella di offrire ai cittadini

un punto di ascolto e di assistenza per arginare il fenomeno delle truffe o di tutti quegli episodi di microcriminalità che colpiscono le persone nella loro quotidianità.

La nostra è una società attraversata da complessi problemi economici e sociali che stanno provocando disagi e difficoltà alle persone.

Gli anziani e le persone fragili sono quelle maggiormente colpite da questi episodi. Si sfruttano la solitudine e le fragilità per commettere reati verso coloro che meno di altri sono in grado di difendersi; provocando non solo un danno materiale ma anche contraccolpi di carattere psicologico. Per questo lo Spi-Cgil e il Silp-Cgil vogliono costruire una rete di assistenza e di aiuto per garantire una vita normale alle persone.

Lo sportello di ascolto resterà aperto tutti i venerdì dalle ore 10 alle ore 12. Il personale dello sportello sarà a disposizione dei cittadini per illustrar loro come difendersi dalle truffe, per attività di mediazione e integrazione e per semplificare l’adempimento di procedure burocratiche

