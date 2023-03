Lunedì 20 consiglio comunale, i punti all’ordine del giorno e come seguire la diretta

Livorno, 19 marzo 2023

Il Consiglio Comunale è stato convocato dal presidente Pietro Caruso per lunedì 20 marzo 2023 alle ore 8.45 e alle ore 14.30 per l’esame degli argomenti iscritti all’ordine del giorno, secondo il seguente ordine dei lavori:

1.Comunicazioni del Presidente del Consiglio, del Sindaco e dei Consiglieri Comunali Proposta di deliberazione della Giunta: “Disciplina dei rapporti con la Socrem e affidamento dels ervizio di cremazione mediante procedura negoziata ex art.63 del dlgs 50/2016: approvazione bozza di convenzione” Proposta di deliberazione della Giunta: “Tribunale di Livorno – Sezione civile causa r.g.n. 393/2020,Tribunale di Livorno – Sezione civile sentenza n. 869/2022. Riconoscimento debiti fuori bilancio ex art.194, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 TUEL relative a sinistri sotto franchigia nell’ambito della polizza RCT/O” Interpellanza dei Consiglieri comunali Vaccaro e Di Liberti: “Chiccaia e via Giordano Bruno” Trattazione congiunta dei seguenti atti: Mozione dei Consiglieri comunali Lucetti, Fenzi, Mirabelli, Simoni, Pacini, Ferretti, Cecchi, DiCristo, Tomei, Nasca, Agostinelli, Bianchi e Semplici: “Condanna aggressione squadrista avvenuta di fronte al liceo Michelangiolo e indifferenza manifestata dalla maggioranza di destra e rappresentanti istituzionali”

La Mozione dei Consiglieri comunali Ghiozzi, Romiti, Vaccaro e Di Liberti: “Episodi di violenza avvenuti di fronte ad alcune scuole fiorentine ed all’Università di Bologna” Mozione del Consigliere comunale Romiti: “Canone concessorio per associazioni sportive” Interpellanza dei Consiglieri comunali Barale e Panciatici: “Destinazione d’uso immobili in area Picchianti” Mozione dei Consiglieri comunali Perini e Ghiozzi: “Per la riapertura degli uffici comunali al pubblico” La Mozione dei Consiglieri comunali Cecchi, Simoni e Pacini: “Intitolazione di una rotatoria cittadina alla giovane curdo-iraniana Masha Amini” Mozione dei Consiglieri comunali Di Liberti e Vaccaro: “Istituzione Garante degli Anziani” La Mozione dei Consiglieri comunali Pacini, Simoni, Marengo, Cecchi, Ferretti, Corniglia, Pritoni, Semplici, Lucetti; Tomei, Nasca, Bianchi, Agostinelli, Mirabelli, Fenzi e Tornar: “Per intitolare un’aula studio pubblica alla figura di Piero Angela” Atto d’indirizzo dei Consiglieri comunali Ferretti, Fenzi, Corniglia, Pritoni, Mirabelli, Lucetti, Tomei, Semplici, Pacini; Simoni, Nasca, Marengo, Tornar, Bianchi e Agostinelli: “Sostegno per implementamento delle attività del Mascagni Festival” Mozione dei Consiglieri comunali Pacini, Simoni, Fenzi, Girardi, Cecchi, Tomei, Bianchi, Agostinelli, Semplici, Di Cristo, Lucetti, Mirabelli, Ferretti, Pritoni, Tornar e Nasca: “Per commemorare le figure di Giovanni Falcone e di Paolo Borsellino” La Mozione dei Consiglieri comunali Sorgente, Grassi e Vecce: “Per scongiurare il blocco della cessione dei crediti e dello sconto in fattura per gli interventi previsti dal superbonus e dagli altri bonus edilizi” Mozione dei Consiglieri comunali Simoni, Pacini e Cecchi: “Sull’educazione finanziaria quale strumento per la prevenzione e il contrasto della violenza contro le donne” La Mozione dei Consiglieri comunali Pacini, Fenzi, Simoni, Cecchi, Marengo, Di Cristo, Ferretti, Girardi, Sassetti, Tornar, Pritoni, Semplici, Lucetti, Nasca, Tomei, Bianchi e Agostinelli: “Per un Comune più libero dalla plastica”.

La seduta si svolgerà in forma mista con la simultanea e contestuale partecipazione sia in presenza che mediante collegamento da remoto sulla nuova piattaforma di gestione delle sedute istituzionali ConsigliCloud, sulla quale sarà trasmessa anche la diretta streaming (ai sensi dell’art.8 del Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli organi di governo in modalità telematica, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 104 del 30 maggio 2022).

I cittadini potranno seguire la diretta streaming anche sul canale YouTube Consiglio Comunale Livorno