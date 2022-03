Home

20 Marzo 2022

Lunedì 21 consiglio comunale, i punti all’ordine del giorno

Lunedì 21 marzo alle ore 16.30 si riunisce il Consiglio Comunale

La seduta sarà trasmessa in diretta streaming

Livorno, 20 marzo 2022

l Consiglio Comunale è stato convocato dal presidente Pietro Caruso per lunedì 21 marzo 2022 alle ore 16.30 per l’esame degli argomenti iscritti all’ordine del giorno, secondo il seguente ordine dei lavori:

Comunicazioni del Presidente

Comunicazioni del Sindaco

Surroga Consigliere comunale

Trattazione congiunta dei seguenti atti:Mozione presentata dal consigliere Romiti: “Numerosi furti ai danni degli esercizi commerciali in città – Richiesta Consiglio straordinario”;

Interpellanza presentata dai consiglieri Sorgente, Vecce e Grassi: “Furti e rapine in città”.

Mozione presentata dai consiglieri Ghiozzi, Di Liberti, Pacciardi, Perini e Vaccaro: “Raccolta rifiuti in centro città”.

Trattazione congiunta dei seguenti atti:Interpellanza presentata dai consiglieri Barale e Panciatici: “Progetto del nuovo mercato ortofrutticolo”;

Interpellanza presentata dai consiglieri Sorgente, Vecce e Grassi: “Nuova collocazione del mercato ortofrutticolo”.

Mozione presentata dalla consigliera Trotta: “Vigilare sulle convenzioni con il Terzo settore”.

Mozione presentata dai consiglieri Sassetti, Marengo, Tomei, Mirabelli: “Recupero lapidi marmoree e bronzee ex deposito ATL”.

Mozione presentata dalle consigliere Simoni e Cecchi: “La situazione femminile in ambito portuale in una prospettiva integrata città – porto”.

Mozione presentata dal consigliere Romiti: “Intitolazione di una via, una piazza o un luogo pubblico a Oriana Fallaci”.

Mozione presentata dai consiglieri Sorgente, Vecce e Grassi: “Quartiere Stazione (comparto via Badaloni/via Pannocchia/via Ademollo/via Bengasi)”.

Mozione presentata dai consiglieri Vaccaro, Di Liberti e Ghiozzi: “Per la creazione di un punto giochi inclusivo, in piazza XX Settembre”.

Mozione presentata dai consiglieri Barale e Panciatici: “Destinazione d’uso area Uliveta”

Si ricorda che ai sensi dell’art. 1, del D.L. n. 221 del 24 dicembre 2021, la seduta si svolgerà in video conferenza

I cittadini potranno seguire i lavori della Commissione in diretta streaming sul canale YouTube Consiglio Comunale Livorno

