Cronaca

27 Novembre 2022

Lunedì 28 novembre si riunisce il consiglio comunale, i punti all’ordine del giorno

Lunedì 28 novembre alle ore 8.45 e alle ore 14.30 si riunisce il Consiglio Comunale

La seduta potrà essere seguita in diretta streaming sulla nuova piattaforma di gestione delle sedute istituzionali e sul canale YouTube

Livorno, 27 novembre 2022 – Il Consiglio Comunale è stato convocato dal presidente Pietro Caruso per lunedì 28 novembre 2022 alle ore 8.45 e alle ore 14.30 per l’esame degli argomenti iscritti all’ordine del giorno, secondo il seguente ordine dei lavori:

1- Comunicazioni del Presidente

2- Comunicazioni del Sindaco

3- DUP 2022-2024: modifica programma biennale degli acquisti di beni e servizi, modifica programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici

4- Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2022/2024. Prospetti n. 22/104 e n. 22/98

5- Regolamento dell’imposta di soggiorno: modifiche ed integrazioni per l’anno 2023

6- Riconoscimento di legittimità debiti fuori bilancio derivanti da sentenze di condanna dell’ente – Importo complessivo € 5.326,77

7- Variante al Regolamento Urbanistico per la realizzazione di opere pubbliche. Approvazione

8- Piano attuativo Nuovo Centro UTOE 4C18. Attuazione sub-comparto dir 1. approvazione ex art. 17 – comma 3 L.n. 1150/42. Revoca deliberazione C.C. n. 153/2021

9- Il Torrino – Fondiaria Apparizione s.r.l. istanza ex art. 14 dpr 380/2021. Diniego permesso a costruire in deroga

10- Progetto turistico “Cammino d’Etruria Pisa-Volterra”. Approvazione itinerario di percorso

11- Atto d’indirizzo presentato dai consiglieri Mirabelli, Simoni, Pacini, Fenzi, Sassetti, Cecchi, Agostinelli, Bianchi, Lucetti, Ferretti, Tomei, Pritoni e Tornar: “Rafforzamento del sistema della ricerca applicata orientata al mare, al porto e alla logistica nella città di Livorno”

12- Mozione presentata dai consiglieri Simoni, Cecchi, Pacini e Di Liberti: “Sostegno delle donne iraniane”Autoemendamenti alla mozione presentati dai proponenti

13 – Mozione presentata dai consiglieri Vaccaro e Di Liberti: “Montenero”

14- Mozione presentata dal consigliere Romiti: “Rivisitazione storica della figura di Bernardetto Borromei, primo Sindaco della Città di Livorno”

15- Mozione presentata dai consiglieri Barale e Panciatici: “Maleodoranze causate dall’area industriale di Stagno e dal porto di Livorno: proposta di riunione congiunta delle commissioni dei tre comuni di Collesalvetti, Livorno, Pisa”

16- Mozione presentata dai consiglieri Simoni e Pacini: “Realizzazione di un muro della gentilezza a Livorno”

17- Mozione presentata dai consiglieri Pacini, Simoni e Fenzi: “Per una Livorno libera da contenzioni”

18- Mozione presentata dai consiglieri Sorgente, Vecce e Grassi: “Condanna del raduno di Predappio”

19- Mozione presentata dai consiglieri Ghiozzi, Perini e Pacciardi: “Politica di sicurezza garantita dai nuclei di soccorso subacqueo ed acquatico presso il nucleo operativo VVF Sommozzatori di Livorno”Emendamento presentato dalla consigliera Trotta

20- Interpellanza presentata dalla consigliera Trotta: “Parere sanitario del Sindaco su società Ireos”.

La seduta si svolgerà in modalità mista mediante la nuova piattaforma di gestione delle sedute istituzionali ConsigliCloud, sulla quale sarà trasmessa anche la diretta streaming.

I cittadini potranno seguire la diretta streaming anche sul canale YouTube Consiglio Comunale Livorno

