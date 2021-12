Lunedì 6 dicembre si riunisce il Consiglio Comunale, i punti all’ordine del giorno

Livorno, 5 dicembre 2021

Il Consiglio Comunale è stato convocato dal presidente Pietro Caruso per lunedì 6 dicembre 2021 alle ore 8.45 e alle ore 14.30 per discutere gli argomenti iscritti all’ordine del giorno secondo il seguente ordine del lavori:

Comunicazioni del Presidente. Comunicazioni del Sindaco. Riconoscimento legittimità debiti fuori bilancio derivanti da sentenze di condanna dell’Ente – Importo complessivo € 12.147,07 Approvazione Patto parasociale tra i soci pubblici dell’Interporto Toscano “Amerigo Vespucci” SpA. Partecipazione del Comune di Livorno alla Fondazione di partecipazione denominata “Istituto Tecnico Superiore – Accademia Tecnologica Edilizia” (A.T.E.). Approvazione dello Statuto. Mozione presentata dai consiglieri Talini e Simoni: “Per l’attuazione del Protocollo PASS”. Mozione presentata dai consiglieri Mirabelli, Fenzi, Simoni, Talini, Sorgente e Romiti: “Proroga sostegni ai lavoratori e alle imprese portuali”. Mozione presentata dalla consigliera Trotta: “DDL concorrenza”. Mozione presentata dai consiglieri Barale e Panciatici: “Fortezza Nuova – Verifica utilizzo da parte del Concessionario e tutela uso pubblico del bene”. Mozione presentata dai consiglieri Barale e Panciatici: “Viabilità e messa in sicurezza via Tramontana”. Ordine del giorno presentato dai consiglieri Tomei, Fenzi, Bianchi, Agostinelli, Ferretti, Cecchi, Semplici, Girardi, Lucetti, Tornar, Nasca, Sassetti, Corniglia, Mirabelli, Pritoni, Marengo, Di Cristo, Simoni e Talini: “Ricordare e rendere omaggio a Gino Strada, alla sua opera umanitaria e impegnare il Consiglio Comunale ad avviare il procedimento per intitolare uno spazio pubblico, una struttura o una strada nel Comune di Livorno”. Mozione presentata dai consiglieri Sorgente, Barale e Trotta: “Costituzione istituti comprensivi – percorso partecipativo e coinvolgimento della cittadinanza”. Mozione presentata dai consiglieri Sorgente, Vecce e Grassi: “Sui traffici illeciti di cocaina e sulle infiltrazioni della ‘ndrangheta nel porto di Livorno”. Mozione presentata dai consiglieri Perini, Pacciardi, Ghiozzi e Di Liberti: “Per ristabilire la legalità e la vivibilità nel quartiere Venezia”. Mozione presentata dal consigliere Romiti: “Realizzazione di parchi giochi inclusivi”.

La seduta si svolgerà in presenza nella Sala Consiliare, nel rispetto di tutte le misure anti Covid: controllo green-pass all’ingresso, uso delle mascherine, distanziamento tra le sedute della sala consiliare. Per un breve periodo transitorio, sarà comunque consentito ai Consiglieri Comunali di collegarsi in videoconferenza.

I cittadini potranno seguire la seduta in diretta streaming sul canale YouTube Consiglio Comunale Livorno