Lunedì 9 febbraio 2026 alle ore 9.00, con prosecuzione pomeridiana, si riunisce il Consiglio Comunale

Il Consiglio Comunale è stato convocato dal presidente Pietro Caruso nella Sala Consiliare del Palazzo Civico per Lunedì 9 febbraio 2026 alle ore 9.00, con prosecuzione pomeridiana, per discutere i seguenti argomenti:
- Comunicazioni del Presidente del Consiglio, del Sindaco e dei Consiglieri Comunali
- Proposta di deliberazione della Giunta Comunale: “DUP 2026-2028: modifica programma triennale degli acquisti di beni e servizi, modifica programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici, aggiornamento obiettivi operativi”
- Proposta di deliberazione della Giunta Comunale: “Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2026/2028. Prospetti n. 26/02, 26/03, 26/04 e 26/05”
- Trattazione congiunta dei seguenti atti:
- Ordine del giorno del Consigliere comunale Ghiozzi: “Solidarietà verso le Forze dell’Ordine”;
- Mozione dei Consiglieri comunali Amadio, Perini, Dinelli e Palumbo: “Solidarietà alle Forze dell’Ordine, vittime di un vile e brutale pestaggio durante il corteo di sostegno al centro sociale Askatasuna”;
- Mozione dei Consiglieri comunali Tomei, Bianchi, Ferretti, Midili, Guarnieri, Agostinelli, Benassi, Lucetti, Cecchi, Sassetti, Pacini, Aringhieri, Vivoli, Danieli, Castellani, La Sala, Terreni, Ricci e Bertozzi: “Condanna delle violenze verificatesi durante il corteo di Torino, solidarietà ai manifestanti pacifici e alle Forze dell’Ordine, difesa del diritto costituzionale a manifestare e richiesta di politiche integrate per la sicurezza”.
- Mozione dei Consiglieri comunali Lucetti, Tomei, Bianchi, Ferretti, Diop, Midili, Guarnieri, Agostinelli, Benassi, Cecchi, Sassetti, Pacini, Aringhieri, La Sala, Terreni, Ricci, Castellani, Danieli e Bertozzi: “Per l’istituzione della Giornata comunale di sensibilizzazione e prevenzione del tumore metastatico al seno”
- Mozione dei Consiglieri comunali Pacini, Tomei, Bianchi, Ferretti, Midili, Guarnieri, Agostinelli, Benassi, Lucetti, Cecchi, Sassetti, Aringhieri, Danieli, Castellani, Bertozzi, La Sala, Ricci e Terreni: “Per l’avvio di un percorso partecipativo con le realtà giovanili in vista dell’organizzazione e progettazione dell’edizione 2026 di Effetto Venezia”
- Mozione della Consigliera comunale Barontini: “Attuazione della L.R. Toscana n. 40/2025 e adozione di norme regolamentari per la tumulazione delle ceneri degli animali d’affezione”
- Interrogazione del Consigliere comunale Guarducci: “Grave clima di tensione all’interno della Polizia Locale e apertura di istruttoria disciplinare nei confronti del comandante””
- Mozione dei Consiglieri comunali Danieli e Castellani: “Sul corretto uso degli smartphone e dei dispositivi digitali in età pediatrica e adolescenziale”
- Mozione del Consigliere comunale Panciatici: “Acquisizione terreni via Goito/via dell’Ambrogiana (Orti urbani)”
- Mozione dei Consiglieri comunali Pacini, Tomei, Bianchi, Ferretti, Guarnieri, Diop, Midili, Agostinelli, Benassi, Lucetti, Cecchi, Sassetti, Aringhieri, La Sala, Terreni, Ricci e Bertozzi: “Diritto alla pace, il rafforzamento della memoria storica della pace del territorio livornese e l’impegno per la pedagogia della pace”,
- emendamento presentato dai Consiglieri Comunali Cecchi e Pacini.
- Mozione dei Consiglieri comunali Bertozzi, La Sala, Terreni, Ricci, Tomei, Bianchi, Ferretti, Guarnieri, Agostinelli, Diop, Midili, Benassi, Lucetti, Cecchi, Sassetti, Pacini, Aringhieri: “Per la sensibilizzazione e la prevenzione dei tumori della pelle”
- Mozione dei Consiglieri comunali Agostinelli, Tomei, Bianchi, Ferretti, Guarnieri, Diop, Midili, Benassi, Lucetti, Cecchi, Sassetti, Pacini, Aringhieri, La Sala, Terreni, Ricci, Danieli, Castellani, Bertozzi, Guarducci, Amadio, Palumbo, Perini, Dinelli, Ghiozzi, Sorgente, Belaise, Morini, Panciatici, Barontini, Vaccaro ed Esposito: “Contro l’esclusione dal rimborso delle componenti di carrozzine manuali ed elettriche prevista dal decreto tariffe del 27 dicembre 2024 – tutela dei diritti delle persone con disabilità”
- Mozione del Consigliere comunale Esposito: “Richiesta di installazione di cartelli di sicurezza stradale e ciclabile nei pressi dell’uscita di San Leopoldo dell’Accademia Navale di Livorno”
- Mozione dei Consiglieri comunali La Sala, Terreni e Ricci: “Per promuovere l’istituzione di corridoi umanitari e la gestione legale dei flussi migratori”
- Mozione dei Consiglieri comunali Danieli e Castellani: “Per la creazione dello Sportello Comunale per l’Inclusione con finalità di orientamento per la cittadinanza”
- Mozione della Consigliera comunale Barontini: “Tecnologie inclusive per una Livorno più accessibile digitale e partecipata”
- Mozione dei Consiglieri comunali Tomei, Bianchi, Ferretti, Midili, Guarnieri, Agostinelli, Benassi, Lucetti, Cecchi, Sassetti, Pacini, Aringhieri, Vivoli, Danieli, Castellani, La Sala, Terreni, Ricci e Bertozzi: “Aggressioni ai volontari del soccorso sanitario – iniziative di tutela e audizione delle associazioni operanti nel sistema 118”
- Mozione dei Consiglieri comunali Guarducci, Palumbo, Vaccaro e Ghiozzi: “’Malamovida’ nella zona Scopaia: richiesta di interventi urgenti a tutela della sicurezza, del decoro urbano e della vivibilità del quartiere”
- Mozione del Consigliere comunale Panciatici: “Apertura biblioteche orario serale”
- Interpellanza della Consigliera comunale Vaccaro: “Sullo stato di attuazione della mozione presentata “Per la sperimentazione del BolaWrap presso la Polizia Locale di Livorno. Nuovo testo unitario conseguente ad emendamento punti 7a e 7b o.d.l. del 20.02.24″”
- Mozione del Consigliere comunale Ghiozzi: “Richiesta formale all’Agenzia del Demanio per la cessione del Palazzo del Picchetto e impegno per la realizzazione di un polo museale”