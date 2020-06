Lunedì Consiglio Comunale, i punti all’ordine del giorno

Cronaca

28 Giugno 2020

Lunedì 29 giugno si riunisce i l C onsiglio Comunale

Livorno, 28 giugno 2020 – Il Consiglio Comunale è stato convocato dal presidente Pietro Caruso per domani, lunedì 29 giugno, in orario 8.30-13.30 e 14.30-18.

La seduta tornerà a svolgersi con la presenza in sala dei Consiglieri, dopo un periodo in cui, per l’emergenza Coronavirus, il Consiglio era stato convocato in parziale videoconferenza.

Rimane però ancora in vigore, sempre per motivi sanitari, la chiusura al pubblico.

I cittadini potranno seguire i lavori in diretta streaming sul canale YouTube del Consiglio Comunale di Livorno, all’indirizzo internet http://bit.ly/2ZnNehY

Questi i punti all’ordine dei lavori:

1. Comunicazioni del Presidente.

2. Comunicazioni del Sindaco.

3. Approvazione del Rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2019. IE

4. DUP 2020-2022: Nuova approvazione in ottemperanza all’ordinanza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (sezione prima) del 22.4.2020 pubblicata il 27.4.2020. IE

• emendamenti presentati dai gruppi consiliari Movimento 5 Stelle e Lega;

• atto connesso: interpellanza presentata dai consiglieri Sorgente, Vecce e Grassi: “400 milioni di investimenti”.

5. DUP 2020-2022: Previsione del nuovo obiettivo operativo “9.02.22_op Riparti Livorno:

interventi economici, fiscali e organizzativi”, integrazione dell’obiettivo operativo “2.01.02_op Un nuovo ospedale e una rete di assistenza territoriale”.

Modifica del Programma biennale degli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ad € 40.000,00, del Programma triennale ed Elenco annuale dei lavori pubblici e del Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari. IE

6. Regolamento dell’imposta municipale propria. Approvazione.

7. Regolamento comunale per la disciplina della TARI ex art. 1 commi dal 639 al 721 della L.N.147/2013: Approvazione.

8. Approvazione per l’anno 2020 delle tariffe TARI adottate per il 2019, art. 107 c.5 L.N.27/2020.

9. Assegnazione delle strutture scolastiche di proprietà comunale per i centri estivi 2020. IE

10. Ordine del giorno presentato dal consigliere Tomei: “

Condanna degli atti vandalici ad oltraggio alla memoria dei Caduti per la libertà dell’Italia e di tutte le vittime della violenza nazifascista accadute in Italia il 25 aprile 2020 per la “Festa della Liberazione”.

• Emendamenti presentati dai consiglieri Ghiozzi, Vaccaro, Pacciardi, Di Liberti e Perini alla mozione “Condanna Atti vandalici…. 25 aprile…”

11. Mozione presentata dai consiglieri Mirabelli, Tomei, Marengo, Corniglia, Ferretti, Lucetti, Nasca, Cecchi, Agostinelli, Pritoni, Bianchi, Tornar, Simoni, Girardi, Sassetti, Talini, Fenzi:

“Messa a bando del Direttore Generale e del Direttore Artistico della Fondazione “Teatro della Città di Livorno Carlo Goldoni”.

12. Mozione presentata dalla consigliera Trotta: “Misure compensative per la crisi da emergenza Covid19”.

13. Mozione presentata dai consiglieri Vivoli, Cecchi, Sassetti, Marengo, Semplici, Tomei, Simoni, Corniglia, Fenzi, Lucetti:

“Adozione di un linguaggio volto al rispetto della parità di genere ed alla eliminazione delle discriminazioni legate al sesso”.

14. Mozione presentata dalla consigliera Sorgente:

“Controlli pratiche edilizie e conformità agli strumenti urbanistici degli immobili alluvionati e posti lungo i corsi d’acqua presenti sul territorio del Comune di Livorno”.

15. Mozione presentata dai consiglieri Cecchi, Marengo, Vivoli, Sassetti, Mirabelli, Ferretti, Fenzi, Semplici, Lucetti, Tomei, Nasca, Agostinelli, Bianchi, Tornar e Simoni:

“Bullismi e cyberbullismi”.

16. Mozione presentata dai consiglieri Ghiozzi, Vaccaro, Di Liberti e Pacciardi:

“Sostegno, incentivazione e promozione dell’apicoltura nel Comune di Livorno”.

17. Interpellanza presentata dai consiglieri Barale, Bruciati e Trotta:

“Interventi straordinari settore edilizia scolastica per emergenza Covid 19”.

18. Mozione presentata dal consigliere Romiti:

“Per contrastare il degrado dell’area cittadina”.

19. Atto d’indirizzo presentato dal consigliere Talini:

“Scuola Covid-19”.

20. Mozione presentata dai consiglieri Simoni, Fenzi, Talini, Cecchi e Girardi:

“Annullamento Gay Pride 2020: iniziative a sostegno per il 28 Giugno – Giornata mondiale dell’orgoglio LGBT”.

21. Mozione presentata dai consiglieri Sorgente, Vecce e Grassi:

“Controllo strutture accoglienza”.

22. Interpellanza presentata dalla consigliera Trotta:

“Accesso facilitato alla residenza fittizia in vista del reddito di emergenza”.