Lunedì si riunisce il Consiglio Comunale

Lunedì 30 settembre mattina e pomeriggio

SI RIUNISCE IL CONSIGLIO COMUNALE

Diretta streaming sul nuovo canale http://bit.ly/2ZnNehY

Livorno, 29 settembre 2019 – Il Consiglio Comunale è stato convocato dal presidente Pietro Caruso per lunedì 30 settembre alle ore 9, con pausa alle ore 13.30 e ripresa nel pomeriggio alle 14.30

Questi i punti all’ordine dei lavori:

1. Comunicazioni del Presidente.

2. Comunicazioni del Sindaco.

3. Approvazione bilancio consolidato – esercizio 2018. Atto connesso: interpellanza presentata dalla consigliera Sorgente: “Situazione della LI.RI. SpA”.

4. Interpellanza presentata dal consigliere Romiti: “Alloggi popolari insalubri”.

5. Mozione presentata dai consiglieri Vaccaro, Di Liberti e Perini: “Realizzazione fognatura bianca e nera in via della Fontanella e differimento su suolo pubblico delle condotte di acqua e gas, interrate in terreni privati”.

6. Mozione presentata dai consiglieri Pritoni, Marengo e Mirabelli: “Riqualificazione portici via Grande – Raggiungimento di un risultato complessivo”.

7. Mozione presentata dai consiglieri Girardi, Agostinelli, Bianchi, Corniglia, Pritoni, Cecchi, Sassetti, Lucetti, Marengo, Nasca, Tomei, Ferretti, Semplici, Mirabelli, Fenzi, Simoni e Talini: “Ampliamento dell’attuale orario delle aule studio/lettura comunali”.

8. Mozione presentata dai consiglieri Trotta, Bruciati e Barale: “Apertura biblioteche livornesi in orario serale e nei fine settimana”.

9. Interrogazione presentata dai consiglieri Corniglia, Tomei, Vivoli, Agostinelli, Girardi, Nasca, Bianchi, Lucetti, Mirabelli, Sassetti, Tornar, Cecchi, Ferretti, Semplici, Fenzi, Talini, Simoni: “Richiesta di confronto e dialogo tra parti sociali e ASL Toscana nord ovest sullo stato di agitazione nell’ospedale di Livorno per mancanza di personale”.

10. Interpellanza presentata dalla consigliera Sorgente: “Progetto di viabilità alternativa in via Grotta delle Fate e il mistero del “cartiglio mancante”.

11. Interpellanza presentata dalla consigliera Vaccaro: “Notizie emerse sui bacini di carenaggio livornesi”.

12. Mozione presentata dai consiglieri Bruciati e Trotta: “No all’autonomia differenziata”.

13. Mozione presentata dal consigliere Romiti: “Comitati controllo di vicinato d.l. 20/02/17 n.14”.

14. Mozione presentata dai consiglieri Barale, Bruciati e Trotta: “Valutazione preliminare tecnologia 5G”.

15. Mozione presentata dai consiglieri Nasca, Fenzi, Girardi, Semplici, Tornar, Marengo, Cecchi, Bianchi, Lucetti, Tomei, Agostinelli, Talini, Mirabelli, Vivoli, Pritoni, Sassetti, Ferretti e Simoni: “Miglioramento delle condizioni del quartiere Coteto”.

La seduta sarà trasmessa in diretta streaming (e archiviata) sul nuovo canale YouTube del Consiglio Comunale di Livorno, all’indirizzo internet http://bit.ly/2ZnNehY