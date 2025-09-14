Lunedì si riunisce il consiglio comunale, i punti all’ordine del giorno
Il Consiglio comunale è stato convocato dal Presidente Pietro Caruso, nella Sala Consiliare del Palazzo Civico, per lunedì 15 settembre 2025 alle ore 9.30 e alle ore 14.30 per discutere i seguenti argomenti:
- Proposta di deliberazione del Presidente del Consiglio Comunale: “Surroga di Consigliere Comunale dimissionario nella lista denominata ‘Movimento 2050’”.
- Comunicazioni del Presidente del Consiglio, del Sindaco e dei Consiglieri Comunali.
- Proposta di deliberazione della Giunta Comunale: “Approvazione della modifica per integrazione dell’art. 3 dello Statuto della Società Retiambiente S.P.A.”.
- Proposta di deliberazione di iniziativa consiliare: “Istituzione Commissione Speciale “Livorno: Città per i Giovani” su proposta del Presidente del Consiglio comunale Pietro Caruso a nome della Conferenza dei Capigruppo composta dai Consiglieri Ricci, Tomei, La Sala, Danieli, Bertozzi, Guarducci, Amadio, Ghiozzi, Morini, Panciatici, Barontini e Vaccaro.
- Mozione dei Consiglieri comunali Perini e Amadio: “Installazione di un ascensore o montascale presso il condominio di via Badaloni n.1”.
- Mozione del Consigliere comunale Ghiozzi: “Per l’esame della questione sicurezza e ordine pubblico nel Comune di Livorno”.
- Mozione dei Consiglieri comunali Castellani e Danieli: “Campagna “Accompagna-LI” – Tecnologia per la mobilità – Adozione App Blind Tag o simili (gratuita per chi la usa)”.
- Mozione della Consigliera comunale Vaccaro: “Creazione di un ambulatorio veterinario sociale a sostegno dei possessori di animali in condizioni di fragilità economica”.
- Mozione dei Consiglieri comunali La Sala, Ricci, Terreni, Tomei, Bianchi, Ferretti, Guarnieri, Agostinelli, Diop, Midili, Benassi, Lucetti, Cecchi, Sassetti, Pacini, Aringhieri e Bertozzi: “Per avviare un progetto che favorisca il miglioramento effettivo dell’accessibilità al mare per le persone con disabilità e ridotta autonomia motoria negli stabilimenti balneari del Comune di Livorno”.
- Mozione del Consigliere comunale Guarducci: “Tutelare la sicurezza stradale dei residenti e dei conducenti di mezzi di trasporti”.
- Mozione delle Consigliere comunali Terreni e Ricci: “Costituzione del tavolo permanente della cultura del Comune di Livorno”;
- autoemendamento presentato dalle Consigliere proponenti la mozione.
- Mozione dei Consiglieri comunali Tomei, Bianchi, Ferretti, Diop, Midili, Guarnieri, Agostinelli, Benassi, Lucetti, Cecchi, Sassetti, Pacini e Aringhieri: “Per l’istituzione del Museo sulla tragedia del Moby Prince”.
- Mozione dei Consiglieri comunali Morini, Panciatici, Sorgente e Belaise: “Stop pubblicità fossile”.
- Mozione dei Consiglieri comunali Danieli e Castellani: “Sull’adozione in continuità delle sinergie istituzionali in difesa del polo didattico universitario infermieristico di Livorno”.
- Mozione del Consigliere comunale Ghiozzi: “Patrocinio legale per le donne vittime di violenza”,
- emendamento presentato dai Consiglieri comunali Cecchi e Ghiozzi.
La seduta si svolgerà in forma mista con la simultanea e contestuale partecipazione sia in presenza che mediante collegamento da remoto sulla nuova piattaforma di gestione delle sedute istituzionali ConsigliCloud, sulla quale sarà trasmessa anche la diretta.