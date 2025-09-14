Home

Lunedì si riunisce il consiglio comunale, i punti all’ordine del giorno

14 Settembre 2025

Il Consiglio comunale è stato convocato dal Presidente Pietro Caruso, nella Sala Consiliare del Palazzo Civico, per lunedì 15 settembre 2025 alle ore 9.30 e alle ore 14.30 per discutere i seguenti argomenti:

Proposta di deliberazione del Presidente del Consiglio Comunale: “Surroga di Consigliere Comunale dimissionario nella lista denominata ‘Movimento 2050’”. Comunicazioni del Presidente del Consiglio, del Sindaco e dei Consiglieri Comunali. Proposta di deliberazione della Giunta Comunale: “Approvazione della modifica per integrazione dell’art. 3 dello Statuto della Società Retiambiente S.P.A.”. Proposta di deliberazione di iniziativa consiliare: “Istituzione Commissione Speciale “Livorno: Città per i Giovani” su proposta del Presidente del Consiglio comunale Pietro Caruso a nome della Conferenza dei Capigruppo composta dai Consiglieri Ricci, Tomei, La Sala, Danieli, Bertozzi, Guarducci, Amadio, Ghiozzi, Morini, Panciatici, Barontini e Vaccaro. Mozione dei Consiglieri comunali Perini e Amadio: “Installazione di un ascensore o montascale presso il condominio di via Badaloni n.1”. Mozione del Consigliere comunale Ghiozzi: “Per l’esame della questione sicurezza e ordine pubblico nel Comune di Livorno”. Mozione dei Consiglieri comunali Castellani e Danieli: “Campagna “Accompagna-LI” – Tecnologia per la mobilità – Adozione App Blind Tag o simili (gratuita per chi la usa)”. Mozione della Consigliera comunale Vaccaro: “Creazione di un ambulatorio veterinario sociale a sostegno dei possessori di animali in condizioni di fragilità economica”. Mozione dei Consiglieri comunali La Sala, Ricci, Terreni, Tomei, Bianchi, Ferretti, Guarnieri, Agostinelli, Diop, Midili, Benassi, Lucetti, Cecchi, Sassetti, Pacini, Aringhieri e Bertozzi: “Per avviare un progetto che favorisca il miglioramento effettivo dell’accessibilità al mare per le persone con disabilità e ridotta autonomia motoria negli stabilimenti balneari del Comune di Livorno”. Mozione del Consigliere comunale Guarducci: “Tutelare la sicurezza stradale dei residenti e dei conducenti di mezzi di trasporti”. Mozione delle Consigliere comunali Terreni e Ricci: “Costituzione del tavolo permanente della cultura del Comune di Livorno”; autoemendamento presentato dalle Consigliere proponenti la mozione. Mozione dei Consiglieri comunali Tomei, Bianchi, Ferretti, Diop, Midili, Guarnieri, Agostinelli, Benassi, Lucetti, Cecchi, Sassetti, Pacini e Aringhieri: “Per l’istituzione del Museo sulla tragedia del Moby Prince”. Mozione dei Consiglieri comunali Morini, Panciatici, Sorgente e Belaise: “Stop pubblicità fossile”. Mozione dei Consiglieri comunali Danieli e Castellani: “Sull’adozione in continuità delle sinergie istituzionali in difesa del polo didattico universitario infermieristico di Livorno”. Mozione del Consigliere comunale Ghiozzi: “Patrocinio legale per le donne vittime di violenza”, emendamento presentato dai Consiglieri comunali Cecchi e Ghiozzi.

La seduta si svolgerà in forma mista con la simultanea e contestuale partecipazione sia in presenza che mediante collegamento da remoto sulla nuova piattaforma di gestione delle sedute istituzionali ConsigliCloud , sulla quale sarà trasmessa anche la diretta.

