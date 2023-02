Home

Cronaca

Aree pubbliche

Lungomare, “tariffa giornaliera a 2 euro in attesa delle strisce bianche”. La proposta del gruppo misto

Aree pubbliche

20 Febbraio 2023

Lungomare, “tariffa giornaliera a 2 euro in attesa delle strisce bianche”. La proposta del gruppo misto

Livorno 20 febbraio 2023

I consiglieri comunali Costanza Vaccaro e Gianluca Di Liberti presentano una mozione per la riduzione del costo della sosta sul Viale Italia (tratto Bellana/Barriera Margherita), in attesa del ripristino delle strisce bianche che debbono essere attuate prima o in coincidenza dell’inizio della stagione balneare

Dal momento che

il 31 Marzo di quest’anno verranno a scadenza i contratti sottoscritti con la Tirrenica Mobilità, Società Cooperativa di Pisa che gestisce da 10 anni il sistema dei parcheggi pubblici a pagamento in città;

l’Amministrazione, attraverso l’assessore alla mobilità Giovanna Cepparello, ha annunciato la volontà di riassumere la gestione del sistema della sosta, internalizzando il servizio;

I due consiglieri comunali ritengono opportuno revisionare l’attuale Piano dei parcheggi a pagamento, anche nell’ottica di uniformare la sosta lungo tutto il tratto del lungomare cittadino

Per queste ragioni Vaccaro e Di Liberti chiedono al Sindaco:

di introdurre, a decorrere dal 1 aprile 2023, una riduzione del costo del biglietto per la sosta a pagamento sul Viale Italia nel tratto Bellana/Barriera Margherita, fino ad un massimo di 2 euro al giorno, in attesa del ripristino delle strisce bianche che debbono essere attuate prima o in coincidenza dell’inizio della stagione balneare.

Tutto ciò al fine di eliminare le disparità che sussistono tra attività comprese nelle zone soggette a onerosità del parcheggio e quelle non comprese.

di favorire la convocazione di un’apposita Commissione consiliare alla presenza dell’Assessore competente, nella quale udire i rappresentanti delle Associazioni di categoria e discutere la proposta oggetto della presente mozione. Anche per raccogliere i suggerimenti che potranno pervenire dai titolari delle attività economiche e commerciali insediate lungo il lungomare cittadino.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin