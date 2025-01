Home

Cronaca

L’Unione Europea approva 9 progetti della Provincia di Livorno

Cronaca

16 Gennaio 2025

L’Unione Europea approva 9 progetti della Provincia di Livorno

Livorno 16 gennaio 2025 L’Unione Europea approva 9 progetti della Provincia di Livorno

La fine dell’anno ha portato alla Provincia l’approvazione, da parte degli organismi di valutazione dei vari programmi dell’Unione Europea, di ben 9 progetti, su 14 presentati, per un finanziamento complessivo di 18,3 milioni di cui circa 3,5 a beneficio dell’Ente.

Nel corso del 2024, tramite il Servizio Pianificazione e Politiche Europe e con il supporto di Provincia di Livorno Sviluppo, la Provincia ha impresso una forte spinta alla partecipazione ai bandi europei, accrescendo l’alta percentuale di successo che già caratterizzava la sua azione.

Tra le nuove proposte approvate, sei sono finanziate dal Programma Interreg Italia-Francia Marittimo, per un totale di 2,6 milioni come budget a disposizione dell’Ente; due da Interreg Europe, con 680mila euro a favore della Provincia; uno dal programma Euki, con fondi per l’Amministrazione pari a 216mila euro.

“La Provincia porta avanti con grande impegno un’efficace attività di accesso ai fondi europei – sottolinea la presidente Sandra Scarpellini – e la sua azione costituisce un punto di riferimento concreto per i comuni e i soggetti economici e sociali del territorio. L’obiettivo è quello di accrescere la capacità di fare sistema e sostenere le comunità locali su temi come le sfide del cambiamento climatico e la transizione energetica, la mobilità e la connessione delle aree provinciali, in particolare quelle periferiche e insulari, la competitività di settori economici chiave come il turismo e la produzione del vino, il miglioramento degli strumenti di programmazione e di policy”.

In particolare, l’ingresso della Provincia nel programma CTE Interreg Euro-Med offre all’Ente l’opportunità di cooperare con Paesi del Mediterraneo sulle sfide comuni della transizione ecologica, del cambiamento climatico e della sostenibilità. In questo settore si muove anche il programma Interreg Next-Med, dove la Provincia è in attesa dell’approvazione definitiva del progetto presentato, che ha già passato il primo e più importante step di valutazione.

I nuovi progetti si vanno ad aggiungere agli altri che la Provincia gestisce già, in parte finanziati dai programmi di cooperazione territoriale europea, in parte dai finanziamenti nazionali ottenuti su avvisi del Ministero dell’Interno e con i fondi del PNRR. I progetti già in corso di attuazione dispongono, complessivamente, di un budget di 20,5 milioni di euro, dei quali circa 2,5 milioni a beneficio della Provincia.

L’Unione Europea approva 9 progetti della Provincia di Livorno