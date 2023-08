Home

17 Agosto 2023

L’Unione Sportiva Livorno si prepara alla nuova stagione con due amichevoli, le date ed i biglietti

Livorno 17 agosto 2023 – L’Unione Sportiva Livorno si prepara alla nuova stagione con due amichevoli, le date ed i biglietti

La squadra amaranto, che ha chiuso il campionato di Serie D al quinto posto, si sta allenando per affrontare al meglio la prossima annata calcistica. Per testare la condizione fisica e tecnica dei giocatori, la società amaranto ha programmato due amichevoli contro due squadre

La prima sfida sarà sabato 19 agosto, alle ore 20.30, contro il Seravezza Pozzi.

La partita si giocherà allo stadio di Seravezza, in provincia di Lucca, e i biglietti saranno disponibili il giorno stesso al botteghino: il settore ospiti costerà 5 euro, mentre la tribuna 10 euro.

La seconda amichevole sarà lunedì 21 agosto, alle ore 20.30, contro il Pontedera.

La partita si svolgerà allo stadio Armando Picchi di Livorno, e i biglietti sono già in vendita al Punto Amaranto e nel circuito Vivaticket (online e rivendite): la gradinata costerà 10 euro (ridotto 7), la tribuna laterale 14 euro (ridotto 10), la tribuna centrale 20 euro (ridotto 14), la tribuna vip 25 euro. La curva nord sarà chiusa. Il ridotto è riservato alle donne, agli Over 65 e agli Under 18.

