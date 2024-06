Home

Eventi

L’universo a portata di mano, esploralo con i telescopi ALSA in Fortezza Nuova

Eventi

15 Giugno 2024

L’universo a portata di mano, esploralo con i telescopi ALSA in Fortezza Nuova

L’universo a portata di mano, esploralo con i telescopi ALSA in Fortezza Nuova

Universo in Fortezza – festival dell’astronomia

La seconda edizione del festival dell’astronomia vedrà, venerdì 14 (dalle 18 alle 24), sabato 15 (dalle 10 alle 24) e domenica 16 (dalle 10 alle 24) giugno, approfondimenti su affascinanti tematiche scientifiche con mostre, conferenze, videoproiezioni, realtà virtuale, serate osservative al telescopio e laboratori per bambini. La rassegna è organizzata da Alsa, Associazione livornese scienze astronomiche, in partnership con l’Osservatorio gravitazionale europeo Ego-Virgo, l’azienda aerospaziale Kayser Italia, l’Osservatorio astrofisico di Arcetri Inaf, la rivista Coelum. Ingresso gratuito.

PROGRAMMA FESTIVAL

INGRESSO GRATUITO

SABATO 15 GIUGNO

ORE 10.00-23.00 : Mostra astrofotografia, video proiezioni

ORE 11.00-19.00: REALTÀ VIRTUALE su prenotazione , a pagamento. https://culturaimmersiva.it/livorno/

ORE 17.00 – 19.00 – Laboratori per bambini ( su prenotazione, gratuito : Manifatturalizard@gmail.com)

ORE 18.00 CONFERENZA: Alla scienza serve la filosofia? Sì. “E perché mai?!”, potrebbe ciascuno domandarsi. La risposta è più scandalosa di quanto non si possa immaginare: alla scienza serve la filosofia poiché “la scienza” si occupa di ciò che possiamo conoscere, e questo tocca da vicino il vero ed il falso. La filosofia ha scoperto, o anche soltanto compreso, che la “verità” è in se stessa una china scivolosa, e che per ragionarne (ragionarne davvero, e non solo ostentando vigorosamente opinioni di cui si è certi) non si può non metterla tra parentesi. Per ragionare di verità occorre, almeno a noi esseri apparentemente finiti, circoscriverla. La filosofia ha per così dire imparato nei secoli a sognare una “Verità” maiuscola ed assoluta, ma ad agire nel mondo dei fenomeni traducendola in verità locali; alla cui natura minuscola non segue alcun depotenziamento, ma che anzi proprio da ciò trae la sua esistenza.

Il dialogo che Molisella Lattanzi ( direttrice di COLEUM) e Filippo Onoranti (Filosofo) intrecceranno, avrà l’ambizione di individuare i nodi di quanto accennato e di farne oggetto della più libera ed insieme rigorosa disamina.

ORE 21.00 CONFERENZA: “Ottica adattiva: perchè gli astronomi hanno bisogno di specchi deformabili, piramidi di vetro e laser per vedere più chiaramente l’universo”

Relatore: Runa Briguglio (Osservatorio INAF Arcetri)

ORE 21.30-23.30: Osservazione della Luna al telescopio, stelle doppie e ammassi stellari.

DOMENICA 16 GIUGNO

ORE 10.00-23.00 : Mostra astrofotografia, video proiezioni

ORE 11.00-19.00: REALTÀ VIRTUALE su prenotazione, a pagamento. https://culturaimmersiva.it/livorno/

ORE 17.00 – 19.00 – Laboratori per bambini ( su prenotazione, gratuito : Manifatturalizard@gmail.com)

Ore 18.00 CONFERENZA: L’IMMENSITÀ DELL’UNIVERSO, da sistemi solari a galassie remote. Armado Bracci (socio ALSA ed ex professore liceo scientifico Cecioni)

ORE 21.00 – CONFERENZA: “Misure impossibili” Tecnologie all’avanguardia da Virgo all’esplorazione dello Spazio con il dott. Federico Lavorenti (Kayser), Julia Casanueva (ricercatore Virgo), INFN. Modera Giada Rossi (Osservatorio Gravitazionale Europeo)

ORE 21.30-23.30: Osservazione della Luna al telescopio, stelle doppie e ammassi stellari.