Home

Eventi

L’universo si vede in Fortezza Nuova, apre oggi il festival dell’astronomia

Eventi

14 Giugno 2024

L’universo si vede in Fortezza Nuova, apre oggi il festival dell’astronomia

Livorno 14 giugno 2024 – L’universo si vede in Fortezza Nuova, apre oggi il festival dell’astronomia

Universo in Fortezza – festival dell’astronomia

La seconda edizione del festival dell’astronomia vedrà, venerdì 14 (dalle 18 alle 24), sabato 15 (dalle 10 alle 24) e domenica 16 (dalle 10 alle 24) giugno, approfondimenti su affascinanti tematiche scientifiche con mostre, conferenze, videoproiezioni, realtà virtuale, serate osservative al telescopio e laboratori per bambini. La rassegna è organizzata da Alsa, Associazione livornese scienze astronomiche, in partnership con l’Osservatorio gravitazionale europeo Ego-Virgo, l’azienda aerospaziale Kayser Italia, l’Osservatorio astrofisico di Arcetri Inaf, la rivista Coelum. Ingresso gratuito.

PROGRAMMA FESTIVAL

INGRESSO GRATUITO

VENERDI 14 GIUGNO

ORE 18.00: INAUGURAZIONE

ORE 19.00-23.00 : Mostra astrofotografia, video proiezioni

ORE 21.00 “CONFERENZA“: IL LATO OSCURO DELL’UNIVERSO : Dai buchi neri alla materia oscura: esplorare il cosmo che non ‘vediamo’. Con Barbara Patricelli, ricercatrice di Virgo, UNIPI

Federico Lelli, Osservatorio di Arcetri, INAF.

Modera Vincenzo Napolano (Osservatorio Gravitazionale Europeo).

ORE 21.30-23.30: Osservazione della Luna al telescopio, stelle doppie e ammassi stellari.

SABATO 15 GIUGNO

ORE 10.00-23.00 : Mostra astrofotografia, video proiezioni

ORE 11.00-19.00: REALTÀ VIRTUALE su prenotazione , a pagamento. https://culturaimmersiva.it/livorno/

ORE 17.00 – 19.00 – Laboratori per bambini ( su prenotazione, gratuito : Manifatturalizard@gmail.com)

ORE 18.00 CONFERENZA: Alla scienza serve la filosofia? Sì. “E perché mai?!”, potrebbe ciascuno domandarsi. La risposta è più scandalosa di quanto non si possa immaginare: alla scienza serve la filosofia poiché “la scienza” si occupa di ciò che possiamo conoscere, e questo tocca da vicino il vero ed il falso. La filosofia ha scoperto, o anche soltanto compreso, che la “verità” è in se stessa una china scivolosa, e che per ragionarne (ragionarne davvero, e non solo ostentando vigorosamente opinioni di cui si è certi) non si può non metterla tra parentesi. Per ragionare di verità occorre, almeno a noi esseri apparentemente finiti, circoscriverla. La filosofia ha per così dire imparato nei secoli a sognare una “Verità” maiuscola ed assoluta, ma ad agire nel mondo dei fenomeni traducendola in verità locali; alla cui natura minuscola non segue alcun depotenziamento, ma che anzi proprio da ciò trae la sua esistenza.

Il dialogo che Molisella Lattanzi ( direttrice di COLEUM) e Filippo Onoranti (Filosofo) intrecceranno, avrà l’ambizione di individuare i nodi di quanto accennato e di farne oggetto della più libera ed insieme rigorosa disamina.

ORE 21.00 CONFERENZA: “Ottica adattiva: perchè gli astronomi hanno bisogno di specchi deformabili, piramidi di vetro e laser per vedere più chiaramente l’universo”

Relatore: Runa Briguglio (Osservatorio INAF Arcetri)

ORE 21.30-23.30: Osservazione della Luna al telescopio, stelle doppie e ammassi stellari.

DOMENICA 16 GIUGNO

ORE 10.00-23.00 : Mostra astrofotografia, video proiezioni

ORE 11.00-19.00: REALTÀ VIRTUALE su prenotazione, a pagamento. https://culturaimmersiva.it/livorno/

ORE 17.00 – 19.00 – Laboratori per bambini ( su prenotazione, gratuito : Manifatturalizard@gmail.com)

Ore 18.00 CONFERENZA: L’IMMENSITÀ DELL’UNIVERSO, da sistemi solari a galassie remote. Armado Bracci (socio ALSA ed ex professore liceo scientifico Cecioni)

ORE 21.00 – CONFERENZA: “Misure impossibili” Tecnologie all’avanguardia da Virgo all’esplorazione dello Spazio con il dott. Federico Lavorenti (Kayser), Julia Casanueva (ricercatore Virgo), INFN. Modera Giada Rossi (Osservatorio Gravitazionale Europeo)

ORE 21.30-23.30: Osservazione della Luna al telescopio, stelle doppie e ammassi stellari.