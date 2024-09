L’Upupa e il Pigliamosche

Home

6 Settembre 2024

LO SPAZIO CONDIVISO, una rubrica di natura urbana curata dal fotografo naturalista e socio Lipu Marco Grassi. Con Marco impareremo a conoscere quello che ci circonda e spesso non notiamo

Ringraziando la redazione, con la quale ho condiviso l’idea di una rubrica mensile che descrivesse il mondo animale e vegetale in ambiente urbano. La vita che si sviluppa attorno alle nostre, le curiosita’ e i vari aspetti di rilievo di esseri viventi che rappresentano indiscussi patrimoni da proteggere; conservare, rispettare. Per l’articolo di apertura di una rubrica, che mi emoziona poter gestire, desidero cominciare parlando del rapporto che esiste tra due specie volatili profondamente diverse tra loro: l’Upupa (Upupa epops) e il Pigliamosche (Muscicapa striata)

Si tratta di due specie migratrici sulla rotta Italia-Africa, che da noi arrivano in primavera per nidificare e riprodursi, in ambiente caldo e quindi ricco di insetti e invertebrati, il loro menu’

Il Pigliamosche si configura come Passeriforme di media grandezza, con livrea grigia e striature bianche sul capo e sul petto

Animale che non vive in gruppo, ma forma una coppia e completa la riproduzione

Si nutre di insetti, che caccia in un velocissimo volo per poi portare la preda su un ramo e nutrirsi

Non teme particolarmente la presenza dell’uomo, e la sua incessante attivita’ spesso si fa notare nei giardini e nei parchi pubblici

E cosa dire invece dell’Upupa?



Straordinariamente bella e particolare nelle forme e nella complessa livrea, un verso da cui ha origine il suo nome, descritta nei secoli attraverso letteratura e pittura, e animale simbolo di nazioni e di Lipu

Col suo becco lungo e ricurvo fora il terreno, in cerca di vermi e invertrebrati; che estrae dal suolo per poi nutrirsi o nutrire la nidiata, arroccata in anfratti protetti da una secrezione maleodorante che tiene lontani i predatori

Decisamente un volatile unico nel suo genere, gli appassionati amano seguirne i comportamenti e fotografarla in tutti i suoi atteggiamenti

Ed e’ seguendo una coppia di Upupa che, come loro comportamento, cacciavano a terra in un campo semi-incolto fornito di diversi alberi; non ho potuto fare a meno di notare cio’ che il Pigliamosche faceva…

Le due Upupa, muovendosi a terra sbattendo il becco nel suolo, spostavano l’erba alta, e una miriade di insetti si alzava in volo al loro passaggio

L’esemplare di Pigliamosche seguiva la coppia da vicino, dai rami degli alberi, sguardo attento e posizione di lancio, non le perdeva mai di vista

Perche’ questo comportamento?

Il Pigliamosche sul ramo trovava utile il disturbo agli insetti che le Upupa facevano da terra

E, una volta dietro l’altra, si lanciava in caccia aerea, prendendo al volo con estrema precisione mosche, zanzare e tutto cio’ che si sollevava in aria

Una stupenda collaborazione interspecie, probabilmente involontaria ma molto interessante da osservare, nei modi in cui due specie totalmente diverse si integrano in uno spicchio di terra, senza disturbarsi ne’ competere ma portando avanti il loro obiettivo: la nutrizione

Ed e’ probabile che questi comportamenti perdurino da secoli, qui da noi in Italia e in continenti lontani. Collaborando silenziosamente, sotto gli occhi di una umanita’ che raramente si sofferma ad osservare queste piccole ma significative lezioni di condivisione attiva degli spazi, che ho avuto la fortuna di vedere nelle ultime due estati, prima con sorpresa e poi godendo dello spettacolo

Le due specie descritte sono partite per la loro migrazione, o lo stanno facendo ora, in questi giorni

Al loro ritorno, la prossima primavera, vi invito a prestare occhio a questa fase. Vi piacera’