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L’uragano blues e soul di J.J. Thames ad Onda su Onda Music Festival, a San Vincenzo

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23 Luglio 2026

L’uragano blues e soul di J.J. Thames ad Onda su Onda Music Festival, a San Vincenzo

San Vincenzo (Livorno) 23 luglio 2026

La cantante statunitense, protagonista del tour europeo con la Luca Giordano Band, sarà sabato 25 luglio all’anfiteatro del Porto. Apre Irene Di Brino Quartet. Ingresso gratuito

Prosegue la ventesima edizione dell’OndaSuOnda Music Festival. Sabato 25 luglio, alle 21.30, l’anfiteatro del porto di San Vincenzo ospiterà J.J. Thames insieme alla Luca Giordano Band per una serata dedicata al blues, al soul e alla grande tradizione musicale afroamericana. L’ingresso è gratuito.

Quella di San Vincenzo è una delle tappe del tour estivo europeo 2026, che dal 16 al 26 luglio vedrà l’artista esibirsi con otto concerti in undici giorni tra Italia e Georgia. Un itinerario, questo, che tocca alcuni importanti festival blues e soul e che conferma il legame consolidato tra la cantante americana e la formazione guidata dal chitarrista italiano Luca Giordano. Voce potente, ruvida e capace di passare dalla forza più esplosiva alle sfumature più intime, J.J. Thames costruisce uno spettacolo in cui blues, soul, gospel, rhythm & blues, funk, rock e jazz convivono con naturalezza. Sul palco ogni brano diventa racconto, dialogo con il pubblico e partecipazione: una presenza scenica travolgente che le ha fatto guadagnare il soprannome di “Hurricane”.

Cresciuta musicalmente a Detroit, tra Motown, jazz, rock e gospel, J.J. Thames ha iniziato lo studio classico della voce a nove anni e si è poi formata nel jazz. Il trasferimento in Mississippi l’ha portata a confrontarsi direttamente con la scena blues del sud degli Stati Uniti, dove ha affinato un linguaggio personale che unisce tradizione e sensibilità contemporanea. Con gli album “Tell You What I Know” (2014) e “Raw Sugar” (2016) ha raggiunto le classifiche blues statunitensi e raccolto consensi internazionali. Nel corso della carriera ha condiviso palchi e percorsi artistici con protagonisti come B.B. King, Bobby “Blue” Bland e Denise LaSalle, esibendosi in festival e club di numerosi paesi. Oggi sta lavorando a “Hurricane: Grown Woman Blues”, il primo album in studio in dieci anni, un progetto indipendente in cui il blues e il soul incontrano anche ritmi e suggestioni brasiliane.

Ad accompagnarla saranno Luca Giordano alla chitarra e ai cori, Peewee Durante alle tastiere e ai cori, Walter Monini al basso ed Enrico Cecconi alla batteria. Chitarrista, cantante, autore e bandleader, Luca Giordano è tra i musicisti italiani più attivi nel circuito blues internazionale. L’esperienza maturata a Chicago e le collaborazioni con numerosi artisti americani hanno fatto della sua band una delle formazioni europee più richieste come accompagnamento per le grandi voci del blues. L’incontro con J.J. Thames dà vita a un concerto compatto e dinamico, sorretto da una sezione ritmica solida e da un repertorio che alterna brani originali, soul-blues, gospel e momenti di pura energia live.

In apertura si esibirà Irene Di Brino Quartet, progetto della cantautrice sanvincenzina che nel 2024 ha ottenuto il Premio della Critica al Premio Bianca d’Aponte e che nel 2026 ha pubblicato il suo primo album, “Signorina Polemica e altre gentili imprese”. La cantautrice toscana, legata a San Vincenzo, scrive canzoni in cui ironia e immediatezza diventano strumenti per affrontare paure, rabbia e temi del presente. Il Premio della Critica ottenuto nel 2024 ha segnato una nuova fase del suo percorso, proseguita con l’album d’esordio “Signorina Polemica e altre gentili imprese”.

Il prossimo appuntamento con Onda su Onda Music Festival è in programma per mercoledì 5 agosto, quando sul palco dell’anfiteatro del porto sarà protagonista Grupo Compay Segundo