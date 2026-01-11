Home

11 Gennaio 2026

Livorno 11 gennaio 2026 L’Us, espugna il PalaMacchia e vince il derby contro il Don Bosco

L’U.S. Livorno espugna il PalaMacchia e si aggiudica il derby contro il Don Bosco al termine di una partita dura e combattutissima, chiusa sul 66-78.La gara è rimasta in equilibrio per lunghissimi tratti, fino a quando gli amaranto, mostrando maggiore lucidità nei momenti decisivi, sono riusciti a piazzare il colpo di coda vincente.

Determinante, in questa fase, una difesa di altissima intensità, capace di mettere in seria difficoltà le valide bocche da fuoco locali e di consentire ai frombolieri di Luca Angella di trovare i canestri utili a scavare il solco decisivo.

Per l’U.S. sono ben sei gli uomini in doppia cifra, con Mori e il rientrante Baggiani top scorer a quota 14 punti ciascuno. Un successo di grande peso specifico, che porta il club del presidente Paolo Vullo a quota 20 punti in classifica, con una gara da recuperare (il 21 contro Rosignano), al termine di un girone d’andata davvero di alto livello.

Le parole di Coach Luca Angella.

«Nel momento in cui stavamo rischiando di perderla, andando sotto di sei punti, ho visto una reazione importante, sia a livello tecnico che emotivo. È stato lì che ho pensato potesse essere davvero la gara della svolta di cui avevo parlato nel pre-partita.La svolta c’è stata perché siamo rimasti sul filo dell’intensità e della lucidità nelle scelte, fondamentali quando si gioca a un ritmo altissimo come quello che proponiamo noi e loro. Nel terzo e nel quarto quarto siamo stati bravi e concentrati.In attacco, soprattutto all’inizio, abbiamo sbagliato diverse scelte e perso qualche pallone di troppo, forse per eccesso di foga, cosa anche comprensibile in una partita di questo tipo. Ma difensivamente siamo sempre rimasti collegati: anche nel primo quarto, nonostante gli errori, abbiamo concesso poco e questo alla fine ha fatto la differenza.Questa vittoria vale tantissimo perché affrontavamo il Don Bosco, una squadra in grande fiducia, sconfitta sì San Vincenzo ma arrivava da quattro vittorie consecutive ed era sull’onda dell’entusiasmo. Siamo partiti un po’ contratti, ma poi siamo stati molto bravi a contenerli per il resto della gara.E poi, si sa, il derby è sempre il derby».

Le parole del capitano Maurizio Pantosti.

«È una vittoria bellissima. Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile, perché i derby sono sempre battaglie, si giocano fino all’ultimo possesso. Noi ci abbiamo messo qualcosa in più: più voglia, più cattiveria agonistica.

In attacco non siamo partiti come avremmo voluto, ma abbiamo costruito la partita dalla difesa. Da lì abbiamo preso fiducia, ci siamo caricati anche offensivamente e abbiamo fatto scelte migliori, riuscendo a chiudere il match con una grande vittoria.La nostra forza è l’unità. Abbiamo creato un’unità di intenti bellissimo, siamo un vero gruppo, e in partite come queste la differenza la fa sempre la compattezza della squadra.

È stato fantastico giocare davanti a una cornice di pubblico così: Livorno sta vivendo una grande era di basket, non a caso è una vera basket city. Sentire questo calore è qualcosa di speciale.Questa vittoria vale doppio: sono due punti fondamentali che ci portano nelle prime tre posizioni di classifica, con una partita ancora da recuperare. Siamo pienamente in corsa per le prime quattro posizioni. Noi ci crediamo, continuiamo a lavorare e vedremo dove riusciremo ad arrivare.

Adesso ce la godiamo… e si va a festeggiare.»Il tabellino SoVeCar: Pantosti 12, Baggiani 14, Carracoi, Costaglione 11, Bruno 10, Simonetti 11, Mori 14, Bernini Giu, Serra 6, Luschi, Bernini Gia, Ramacciotti. All. Angella. Ass. Nannicini-Persico.

