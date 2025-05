Home

Basket

2 Maggio 2025

L’US Livorno accede al secondo turno dei playoff

Livorno 2 maggio 2025 L’US Livorno accede al secondo turno dei playoff

L’US Livorno Basket centra l’impresa: con la vittoria per 70-62 in una gara-2 tiratissima contro il CUS Genova, i ragazzi di coach Luca Angela conquistano l’accesso al secondo turno dei playoff di Serie C interregionale. Dopo il successo in gara-1, anche il ritorno si è rivelato un confronto durissimo, tra due ottime squadre, deciso soltanto nei minuti finali grazie alla compattezza e all’intensità della formazione livornese.

«Arrivare ai playoff, come avevamo detto un paio di settimane fa, era già un traguardo enorme – ha dichiarato coach Angela a fine gara –. Vincere la prima serie contro una squadra tosta, atletica ed esperta come Genova è il segnale perfetto di tutta la nostra annata. È il giusto premio per questi ragazzi, che si sono impegnati fino allo stremo per mesi. Si meritano di giocare contro la prima in classifica, senza dubbio.»

Il match ha vissuto di grande equilibrio fino all’ultimo quarto, quando l’US Livorno è riuscita ad alzare l’intensità difensiva e a trovare canestri pesanti, soprattutto grazie a un ispirato Alberto Puccioni, autore di due giocate decisive nel finale.

«La chiave è stata riuscire a giocare con la loro stessa intensità, determinazione e atteggiamento – ha aggiunto Angela –. In attacco ci siamo sbloccati grazie al lavoro fatto in difesa. E poi, oltre ai singoli, tutti hanno dato il loro contributo»

Il coach, che al solito, dalla panchina, ha guidato i suoi ragazzi in modo perfetto, ha voluto ringraziare anche le famiglie e i tifosi: «Un palazzetto così pieno era quello che sognavo da inizio anno. Magari gli spettatori non hanno assistito a una partita bellissima dal punto di vista tecnico, ma di certo hanno visto una gara intensa, vera, giocata da un gruppo di ragazzi livornesi. E questo è qualcosa di davvero speciale.»

Ora l’attenzione si sposta sul prossimo avversario, la prima della classe, per un secondo turno che si preannuncia ancora più avvincente. «Ci guarderemo qualche video, ci prepareremo come sempre e poi vedremo cosa succederà.»

Comunque vada, per l’Us, è stata una serata che entra di diritto nella storia del club.

Il tabellino: Puccioni 25, Falappi 8, Costaglione 8, Baggiani 13, Mori 2, Simonetti 4, Pantosti 6, Leonardini 1, Ramacciotti 3, Bernini, Bonicoli, Serra. All. Angella. Ass. Brachini e Nannicini.

