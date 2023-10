Home

11 Ottobre 2023

Livorno 11 ottobre 2023 – L’US Livorno Basked cade ancora

Us Livorno Basket cade ancora, stavolta sul campo più difficile, contro la squadra probabilmente più quotata del campionato di C Unica: il Prato Dragons.

Gli uomini di Marco Mori hanno giocato una buona partita per lunghi minuti, rimanendo in scia dei padroni di casa, ma non sono riusciti a reggere il contraccolpo nella parte finale, nella quale Prato ha trovato le chiavi giuste per allungare il divario. Risultato finale 92-75.

«Una partita combattuta -commenta coach Marco Mori-, che l’avversaria ha sempre condotto con un margine di sicurezza. Senza però riuscire a chiuderla nel corso dei vari tempini. Sul finale abbiamo preso decisioni sbagliate, fatto qualche fallo stupido, affrettato le scelte in attacco e siamo arrivati a questo punteggio.

Di sicuro dobbiamo migliorare in difesa, vedi il secondo quarto dove abbiamo subito troppi punti.

La volontà di far bene ce l’abbiamo messa. Prato è squadra mirata per il salto di categoria e tecnicamente e fisicamente ci sono un po’ superiori.

La gara ci ha insegnato a combattere di più a essere più determinati. Un inizio di campionato molto duro, che proseguirà con Montevarchi, altra squadra forte e combattiva, da affrontare con tutta la nostra forza e determinazione»

Il tabellino: Baggiani, Del Monte 15, Iardella 19, Pantosti 3, Bertolini 13, Bernardini 9, Fantoni 4, Simonetti, Mori 6, Dell’agnello 6. All. Mori. Ass. Ramagli.

