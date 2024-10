Home

L’Us Livorno Basket cade in Piemonte al fotofinish

28 Ottobre 2024

Livorno 28 ottobre 2024

Un’ottima Us Uappala Livorno va davvero o vicino al colpaccio su uno dei campi più difficili della serie C interregionale, quello del Novi Campus Torino. La squadra di Angella, sconfitta al fotofinish (75-73), dopo una rimonta esaltante, ha dimostrato notevoli progressi, confermando la bontà del percorso di maturazione dei giovani, in primis i due gioielli Baggiani e Simonetti. In parità a 15 secondi dalla fine, Pantosti fallisce il secondo dei tiri liberi a disposizione e dall’altra parte il “cecchino” Sakellariou, estrae dal cilindro un piazzato complicatissimo che di fatto chiude la partita. Uno stop che lascia un filo di amaro in bocca, ma anche la consapevolezza di aver intrapreso la strada giusta.

Le parole di coach Luca Angella:

«Volevamo una prova decisa, che dimostrasse le nostre possibilità di stare al passo con le migliori. E l’abbiamo avuta nonostante una fase iniziale, e poi una fase nel terzo quarto molto negative. Soprattutto l’ultima che ci ha portato sotto di 16. Tuttavia, successivamente, siamo stati molto bravi a rientrare in partita, possesso dopo possesso, con pazienza, giocando di squadra, difendendo molto di più. Poi nel finale, si sa, certe gare si vincono o si perdono per gli episodi. Il loro giocatore migliore ha trovato due canestri difficilissimi nel momento decisivo, ai quali non abbiamo saputo replicare. Insomma una di quelle circostanze in cui torniamo a casa molto arrabbiati, ma anche contenti di aver dimostrato di poter stare a quel livello».

Il tabellino: Pantosti 13, Baggiani 24, Puccioni 17, Simonetti 12, Falappi 2, Costaglione 2, Tedeschi, Ramacciotti, Leonardini, Bernini 3.