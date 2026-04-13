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L’US Livorno Basket cade nuovamente in trasferta

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13 Aprile 2026

L’US Livorno Basket cade nuovamente in trasferta

Livorno 13 aprile 2026 L’US Livorno Basket cade nuovamente in trasferta

Niente da fare per l’US Livorno, che cade nuovamente in trasferta, questa volta sul campo della “bestia nera” Sancat Firenze. Una partita, giocata senza il pivot Lorenzo Bruno, approcciata nel modo sbagliato e indirizzata fin dal primo quarto, chiuso con i padroni di casa avanti 27-16. Il secondo periodo è stato più equilibrato, con l’US Livorno che ha provato a reagire dopo le difficoltà iniziali.

Al rientro dagli spogliatoi (sul 46-34), Livorno ha premuto sull’acceleratore e, grazie a un parziale di 8-20, è riuscita a rientrare in partita fino al 54-54. La fiammata amaranto, però, non è durata abbastanza: nell’ultimo quarto i padroni di casa hanno trovato il guizzo decisivo, dando il colpo di coda che ha chiuso i conti.

La Sancat si impone così 72-65 — come successe nella gara d’andata — con pieno merito. Per i ragazzi di Angella, tra i pochi spunti positivi di giornata è rappresentato dal ritorno in campo di Puccioni, autore di 5 punti.

Le parole di Angella:



«Partita nuovamente insufficiente nell’approccio: siamo andati sotto di venti già nel primo tempo, ed è la seconda gara consecutiva in cui entriamo in campo con questo atteggiamento. Mi assumo le mie responsabilità per non essere riuscito a trasmettere fin dall’inizio la giusta mentalità. Tuttavia, arrivati a questo punto della stagione, con un obiettivo importante come i playoff davanti, dobbiamo imparare ad affrontare ogni partita come se fosse una finale. A partire dal recupero di mercoledì contro l’Union Prato, che sta dominando il campionato».

Tabellino: Pantosti 7, Carracoi 3, Baggiani 10, Ramacciotti 14, Costaglione 11, Mori 9, Serra, Simonetti 5, Bernini 2, Puccioni 5, Tedeschi, Bruno. All. Angella. Ass. Nannicini e Persico.