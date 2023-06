Home

Basket

4 Giugno 2023

Livorno 4 giugno 2023 – L’Us Livorno Basket conferma coach Marco Mori per la stagione 2023/24

Dopo l’ottimo lavoro svolto nella stagione appena conclusa, culminata col raggiungimento degli obiettivi prefissati, Marco Mori confermato capo allenatore dell’Us Livorno Basket anche per la prossima annata sportiva, che gli amaranto disputeranno nella serie in C Unica.

