2 Ottobre 2022

L'Us Livorno Basket espugna San Giovanni Valdarno nella prima di campionato

Livorno 2 ottobre 2022

Livorno 2 ottobre 2022

Il Brusa Us Livorno comincia il campionato 22/23 di C Silver con una vittoria sul campo del Galli San Giovanni Valdarno. 72-79 il risultato arrivato al termine di una gara combattuta, com’era nelle previsioni. Un successo che dà morale e fiducia ad un roster costruito per un torneo di vertice, e che sta, pian piano, lavorando per ottenere la quadratura del cerchio. Tra i singoli prova da evidenziare per Raffaele Fiore autore di 18 punti corredati da 8 rimbalzi catturati.

«Una battaglia – commenta coach Marco Mori -. Sapevamo che non sarebbe stata facile: loro sono una squadra molto agonistica, determinata. In casa danno tutto, avevano anche qualche assenza nel reparto lunghi. Noi abbiamo fatto una buona partita, nonostante qualche sbavatura in difesa. Credo che su questo campo vincere non sarà semplice per nessuno. Complimenti dunque ai ragazzi»,

Il tabellino: Spinelli 15, Del Monte 12, Vivone 4, Bernardini 11, Congedo 8, Artioli, Iardella 7, Simonetti, Bini, Locci 3, Fiore 18, Ghezzani 1. All. Mori. Ass. Vullo.

