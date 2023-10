Home

16 Ottobre 2023

L’US Livorno Basket guadagna la sua prima vittoria in campionato

Livorno 16 ottobre 2023 – L’US Livorno Basket guadagna la sua prima vittoria in campionato

L’Us Livorno Basket targata Uappala Hotels rompe l’incantesimo, e guadagna con merito la prima vittoria in campionato in C Unica.

Una partita spigolosa, difficile, contro un’avversaria davvero qualificata per far bene: il Fides Montevarchi. 81-71 il risultato. Il match rimane in equilibrio per lunghi minuti, tanto che a metà gara il tabellone luminoso indica 35-39 in favore degli ospiti.

Nella ripresa Livorno appare subito più determinato: con un parziale di 11-2 si porta sul 46-41, tentando di fatto la fuga. Ma Montevarchi, da grande squadra reagisce di carattere, e punto dopo punto rientra in linea di galleggiamento, fino al 54-53. E tutto da rifare.

La spallata definitiva arriva nell’ultimo tempino, approcciato bene. Iardella si traveste da Mike D’Antoni, e dopo aver tirato non benissimo per tutta la partita, mette la bomba che più conta, quella che spacca definitivamente la contesa, portando il punteggio sul 65-58. A quel punto Us blinda la difesa e arriva senza patemi a esultare per il successo.

Tra i singoli, buonissime prove per Del Monte e Bertolini (16 punti ciascuno).

Le parole di Tommaso Dell’agnello:

«Siamo stati un po’ contratti all’inizio, data la loro intensità. Poi abbiamo parlato negli spogliatoi, ci siamo sciolti, e nel finale, grazie anche ai punti del nostro capitano, che è la nostra stella, abbiamo portato a casa la partita. Ci servivano questi due punti, i primi dell’anno, e speriamo di proseguire così, soprattutto con l’atteggiamento. Forse siamo stati un po’ molli nelle prime due giornate, ma questa volta abbiamo fatto vedere cosa siamo davvero».

Il tabellino: Baggiani, Del Monte 16, Iardella 13, Pantosti 5, Bertolini 16, Bernardini 4, Fantoni, Simonetti, Mori 8, Lenzi, Giannetti, Dell’agnello 9. All. Mori. Ass. Ramagli.

