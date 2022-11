Home

13 Novembre 2022

L’Us Livorno Basket si impone sul campo del Montale. Mori «Vittoria preziosa»

Livorno 13 novembre 2022

Us Livorno Basket espugna il terreno del Basket Montale 62-73 e guadagna la sesta vittoria (su sette partite) in campionato C Silver.

Gara difficile nella prima parte, con gli amaranto piuttosto leggeri in fase difensiva, e concreta invece nella seconda, decisiva per il risultato finale.

Ancora una volta è stato il gruppo a fare la differenza. Gruppo illuminato da alcune prestazioni di alto livello come quella di Alessio Iardella (17 punti e 6 rimbalzi), Alessandro Congedo (17 punti e 11 rimbalzi) e Raffaele Fiore (18 punti e 11 rimbalzi).

«Una vittoria importante – commenta coach Marco Mori -, in trasferta, contro una squadra giovane e talentuosa, che ha fatto un’ottima prestazione. Partita equilibrata, che si è sbloccata nel quarto tempino. Siamo partiti bene, privi di Bernardini che non ce l’ha fatta, ottimamente rimpiazzato da Pantosti e Vivone.

La squadra a sprazzi gioca bene, nell’ultimo quarto ci siamo compattati in difesa (mentre nei primi due quarti avevamo subito ben 40 punti) con grande voglia sui rimbalzi e nel recuperare palloni. Le partite vanno giocate con tutti e noi ci siamo.

Devo fare i complimenti ai ragazzi che nei momenti più difficili si compattano e mettono grande determinazione in campo. Un’altra vittoria preziosa, che ci dà punti per la classifica e ci fa guardare con ottimismo alla prossima sfida contro Monsummano».

Il tabellino: Del Monte 5, Iardella 17, Pantosti 4, Spinelli 7, Bernardini, Congedo 17, Artioli, Fiore 18, Vivone 5, Ghezzani, Bini, Simonetti. All. Mori. Ass. Vullo.

