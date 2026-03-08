Home

8 Marzo 2026

L’US Livorno Basket vince il big match contro Castelfiorentino

Livorno 8 marzo 2026

US Livorno Basket cala l’asso al PalaCosmelli e supera una vera corazzata del girone come l’ABC Castelfiorentino. Una partita giocata a viso aperto, in cui gli amaranto hanno sofferto qualcosa nelle battute iniziali, ma sono stati bravi a trovare presto le contromisure e a costruire un vantaggio che, nonostante la reazione degli ospiti, si è rivelato decisivo per portare a casa la vittoria.

Castelfiorentino prova subito a scappare, portandosi sul 12-19, ma l’US Livorno tiene duro e chiude il primo tempino sul 17-21. Nel secondo quarto arriva la reazione degli uomini di Angella: grande intensità difensiva e un parziale che permette prima l’aggancio e poi il sorpasso, fino al 31-26 firmato da una fiammata di Ramacciotti. All’intervallo gli amaranto conducono 31-28.

È però all’inizio della ripresa che Pantosti e compagni trovano il loro momento migliore: buone trame offensive e grande energia portano i padroni di casa fino al +13 (45-32). Castelfiorentino reagisce con orgoglio e, grazie a un contro parziale di 3-12, torna sotto fino al 48-44, prima del 50-44 con cui si chiude il terzo periodo.

Nell’ultimo quarto l’US Livorno riparte con decisione: Simonetti, Bernini e Baggiani guidano un nuovo allungo che riporta gli amaranto sul +11 (63-52). Nel finale la squadra controlla il tentativo di rimonta degli ospiti e gestisce con lucidità gli ultimi possessi, chiudendo la gara sul 65-60.

Due punti in classifica davvero pesanti per la SoVeCar US Livorno, che adesso può guardare con grande interesse ai nuovi scenari che si aprono nella corsa del campionato.

L’assistente allenatore dell’US Livorno Nico Nannicini ha commentato così la partita:

«Sapevamo di affrontare probabilmente una delle squadre meglio costruite per vincere il campionato. Durante la settimana abbiamo lavorato molto per cercare di limitare i loro lunghi, Torriciani e Mancini, due giocatori di altissimo livello e di grande fisicità, che soprattutto tra la fine del secondo quarto e l’inizio del terzo ci hanno creato qualche difficoltà, anche a causa dei falli dei nostri lunghi.Castelfiorentino resta una delle migliori squadre del campionato e proprio per questo faccio i complimenti ai nostri ragazzi: abbiamo preparato la partita molto bene e la squadra lo ha dimostrato sul campo.All’inizio siamo partiti un po’ contratti, soffrendo la loro fisicità vicino a canestro. Poi siamo stati bravi ad alzare l’intensità, mettendo più pressione sulla palla e aumentando l’aggressività difensiva. Questo ci ha permesso di giocare con la nostra identità sui 28 metri.Nel terzo quarto la situazione falli dei lunghi ci ha un po’ condizionato, ma la squadra ha reagito bene e chi è entrato dalla panchina, come Costaglione, ci ha dato una mano importante per mantenere energia e presenza sotto canestro».Il tabellino: Pantosti 9, Carracoi, Baggiani 16, Ramacciotti 5, Bruno 12, Mori 6, Costaglione 2, Simonetti 8, Serra 2, Bernini Giu. 5, Tedeschi. All. Angella. Ass. Nannicini – Persico

