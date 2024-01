Home

Sport

Basket

L’US Livorno Basket vince il Trofeo Vadacca a Cecina

Basket

8 Gennaio 2024

L’US Livorno Basket vince il Trofeo Vadacca a Cecina

Livorno 9 gennaio 2024 – L’US Livorno Basket vince il Trofeo Vadacca a Cecina

I Leoni Amaranto vincono il sesto Trofeo Vadacca, battendo in finale la Pallacanestro Palestrina.

Un successo che arriva al termine di tre giornate di gare che hanno visto tutte le squadre giocare quattro gare di qualificazione più la finale che ha determinato la classifica finale.

«Grandi battaglie in campo e grandi amicizie fuori – scrivono gli organizzatori- con in comune una grande passione per la palla a spicchi. La soddisfazione è stata il vedere i sorrisi di tutti i bimbi scesi in campo che hanno ripagato il nostro sforzo».

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin