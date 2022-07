Home

l’US Livorno, come società non avente titolo, ha chiesto l’iscrizione alla serie D

8 Luglio 2022

Livorno 8 luglio 2022

L’Unione Sportiva Livorno 1915 comunica che, in data odierna, presso la Lnd – Dipartimento serie D; ha formalizzato la domanda di ammissione al campionato nazionale di serie D per società non aventi titolo.

Contestualmente, l’Unione Sportiva Livorno 1915 ha versato l’importo previsto di 50mila euro in attesa che la giustizia sportiva, una volta esperite le necessarie e opportune indagini, si esprima in merito all’incontro Tau Calcio-Figline per il quale è stato presentato dalla scrivente un esposto alla procura federale ravvisando gli estremi dell’illecito sportivo.

Il presidente Paolo Toccafondi:

«Rimaniamo in attesa degli esiti del processo che, siamo certi, sarà equo, giusto e mirato a salvaguardare quei principi sportivi a cui l’Unione Sportiva Livorno 1915 si è sempre attenuta.

Quale custode e rappresentante della passione di un popolo, quello amaranto, sento il dovere di agire al fine di tutelare, nei modi e nelle sedi opportune, questo valore».

