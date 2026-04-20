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L’Us Livorno fa il bis: al Cosmelli cade anche il Bottegone

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20 Aprile 2026

L’Us Livorno fa il bis: al Cosmelli cade anche il Bottegone

Livorno 20 aprile 2026 L’Us Livorno fa il bis: al Cosmelli cade anche il Bottegone

Seconda vittoria in tre giorni per l’US SoVeCar Livorno che, dopo aver superato la capolista, si conferma al PalaCosmelli battendo con decisione (93-72) il Basket Bottegone. Un successo netto, mai realmente in discussione, che consente agli amaranto di rimanere stabilmente nelle zone altissime della classifica.

Il match dura, di fatto, un solo quarto: poi emerge il maggiore vigore degli uomini di coach Luca Angella, ancora privi di Lorenzo Bruno. Dopo un avvio equilibrato, Livorno prende progressivamente il largo, ampliando il divario e trasformando la parte finale in una gestione senza affanni fino alla sirena.

Tra i singoli spicca la prestazione di Simone Tedeschi, al rientro dopo un serio infortunio: per lui minuti importanti e segnali molto incoraggianti. L’esterno amaranto chiude con 18 punti, frutto di un eccellente 6/9 dalla lunga distanza, dimostrando di essere sulla strada giusta per tornare protagonista.

Le parole di coach Luca Angella:

«È stata una partita a senso unico. Loro hanno perso un giocatore determinante e, considerando che erano già in nove, si sono ritrovati in otto, con rotazioni molto limitate. Contro una squadra come la nostra, che fa dell’aggressività uno dei punti di forza, alla lunga è diventato un fattore decisivo.

Hanno retto bene nel primo quarto, poi sono calati, anche a causa delle difficoltà che stanno attraversando in questo periodo. Noi siamo stati bravi a imporre il nostro ritmo, la nostra fisicità su tutto il campo, e per questo siamo soddisfatti della prestazione.

È un successo importante, anche in ottica playoff: quando si giocherà ogni tre giorni, sarà fondamentale poter contare su giocatori sempre freschi e su protagonisti diversi. È proprio per questo che sto chiedendo a tutti — tra virgolette — di farsi trovare pronti e di essere decisivi nei minuti che hanno a disposizione.

La concorrenza interna è alta, ma è estremamente positiva: abbiamo tanti giocatori che possono fare la differenza in qualsiasi partita.

Per quanto riguarda la classifica, è ancora tutto molto equilibrato: siamo diverse squadre appaiate in cima e saranno decisive le ultime partite. Dal canto nostro, se vogliamo puntare al miglior piazzamento possibile — considerando anche che Prato dovrà osservare un turno di riposo — dobbiamo cercare di vincere le prossime due gare.»

Il tabellino: Pantosti 9, Baggiani 10, Carracoi 5, Mori 18, Simonetti 9, Costaglione 7, Puccioni 7, Serra 2, Bernini Giu. 2, Bernini Gia. 4, Tedeschi 18, Bruno. All. Angella. Ass. Nannicini – Persico.