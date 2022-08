Home

17 Agosto 2022

Livorno 17 agosto 2022 – L’US. Livorno ha tesserato il difensore Francesco Karkalis

L’Unione Sportiva Livorno 1915 comunica di aver tesserato il difensore Francesco Karkalis,

Karkaris, classe 1995, ha giocato nella scorsa stagione con l’Alma Juventus Fano in serie D.

Francesco Karkalis, cresciuto nel settore giovanile del Pescara, ha collezionato quasi 150 presenze in serie C fra L’Aquila, Maceratese; Teramo, Bassano, Carrarese, Bisceglie e Arezzo, partecipando per tre volte ai playoff per la serie B.

